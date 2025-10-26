تحدث رونالد أراوخو، لاعب فريق برشلونة، عن صعوبة المباراة المقبلة ضد نادي ريال مدريد في الكلاسيكو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، تقام مساء بعد غد الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة العاشرة من الليجا.

رونالد يتحمس للكلاسيكو

وقال رونالد في تصريحات عبر موقع برشلونة الرسمي: "ندخل المباراة بمستوى جيد، ولدينا فريق تنافسي، ولدينا الظروف والكفاءة اللازمة للفوز".

أضاف: "إنها مباراة جميلة ومهمة، ولهذا السبب يسود هذا القلق دائمًا، لكنني أعتقد أن مباريات الكلاسيكو التي استمتعنا بها سارت على ما يرام، وهذا ما يجب أن نفعله".

اختتم تصريحاته: "كان الهدف الذي سجلته في مباراة الكلاسيكو التي انتهت 4-0 مميزًا، لقد كان يومًا رائعًا".

رونالد أراوخو سجل هدفًا في كلاسيكو موسم 2022-2023، التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، التي فاز بها برشلونة برباعية.

ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد برشلونة بالمرتبة الثانية برصيد 22 نقطة.

وحال انتصار برشلونة في الكلاسيكو سيرتقي إلى صدارة الليجا، بينما أي نتيجة أخرى ستبقي ريال مدريد على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، حتى إشعار آخر.