المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

0 0
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: ألونسو يرغب في ضم نجم يوفنتوس لصفوف ريال مدريد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:59 م 24/10/2025
كينان يلديز لاعب يوفنتوس

كينان يلديز لاعب يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن تشابي ألونسو مدرب فريق ريال مدريد، يرغب في ضم كينان يلديز نجم نادي يوفنتوس لصفوف كتيبة الميرنجي.

وقال وكيل الأعمال الإيطالي جيوفاني برانتشيني، في تصريحات لموقع توتو ميركاتو ويب: "تشابي ألونسو يريد ضم نجم يوفنتوس كينان يلديز إلى ريال مدريد".

وتابع: "إنه مستعد للتخلي عن جميع اللاعبين، باستثناء كيليان مبابي، للحصول على خدماته".

وواصل: "يوفنتوس يطلب 100 مليون يورو، لكن كل نادٍ يفعل ذلك لأي لاعب، لأنك ستجد في النهاية من يدفع هذا المبلغ".

وأكمل: "يلديز مطلب واضح للنادي الملكي، إنه محل إعجاب كبير لديهم، بالإضافة إلى نيكو ويليامز الذي جدد عقده مع أتلتيك بلباو مؤخرًا".

ويعد برانشيني هو أحد أشهر وكلاء اللاعبين الإيطاليين، وهو أيضًا ممثل مدرب ميلان أليجري.

كما ارتبط اسم يلديز بفريقي تشيلسي وأرسنال، بينما يجري يوفنتوس محادثات لتمديد عقده حتى عام 2030.

انضم يلديز إلى فريق الشباب في يوفنتوس قادمًا من بايرن ميونيخ في عام 2022، وسجل هدفين وأربع تمريرات حاسمة، في 10 مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد تشابي ألونسو كينان يلديز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

0 0
ديكيداها

ديكيداها

25

تمريرة لصالح ديكيداها خلف دفاع الزمالك لكن محمد اسماعيل تصدى للكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg