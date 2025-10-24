تقارير: ألونسو يرغب في ضم نجم يوفنتوس لصفوف ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن تشابي ألونسو مدرب فريق ريال مدريد، يرغب في ضم كينان يلديز نجم نادي يوفنتوس لصفوف كتيبة الميرنجي.

وقال وكيل الأعمال الإيطالي جيوفاني برانتشيني، في تصريحات لموقع توتو ميركاتو ويب: "تشابي ألونسو يريد ضم نجم يوفنتوس كينان يلديز إلى ريال مدريد".

وتابع: "إنه مستعد للتخلي عن جميع اللاعبين، باستثناء كيليان مبابي، للحصول على خدماته".

وواصل: "يوفنتوس يطلب 100 مليون يورو، لكن كل نادٍ يفعل ذلك لأي لاعب، لأنك ستجد في النهاية من يدفع هذا المبلغ".

وأكمل: "يلديز مطلب واضح للنادي الملكي، إنه محل إعجاب كبير لديهم، بالإضافة إلى نيكو ويليامز الذي جدد عقده مع أتلتيك بلباو مؤخرًا".

ويعد برانشيني هو أحد أشهر وكلاء اللاعبين الإيطاليين، وهو أيضًا ممثل مدرب ميلان أليجري.

كما ارتبط اسم يلديز بفريقي تشيلسي وأرسنال، بينما يجري يوفنتوس محادثات لتمديد عقده حتى عام 2030.

انضم يلديز إلى فريق الشباب في يوفنتوس قادمًا من بايرن ميونيخ في عام 2022، وسجل هدفين وأربع تمريرات حاسمة، في 10 مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم.