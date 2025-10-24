المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
لابورتا: سنفوز في الكلاسيكو.. وحكم مباراة جيرونا تعمد طرد هانز فليك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:50 م 24/10/2025
لابورتا وفليك

لابورتا وهانز فليك - برشلونة

يبدو أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يشعر بالثقة في تحقيق الفوز على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد منافسه التقليدي برشلونة على ملعب سنتياجو برنابيو في الساعة السادسة والربع مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الكلاسيكو، تُعدّ مباراة التنافس الأعظم، ويرغب اللاعبون في تقديم كل ما لديهم، أعلم أن لاعبينا متحمسون للغاية".

وأضاف: "أنا مُقتنع بأنهم سيُقدمون لنا ما يُسعدنا، وأننا سنفوز في البرنابيو كما فعلوا في العام الماضي".

وأكمل: "نحن نلعب من أجل الصدارة، وهذا حافز إضافي، في الحقيقة، تناولتُ الغداء مع الفريق أمس بعد التدريب، ويبدو أنهم في غاية الحماس والتركيز".

وعن غياب المدرب هانز فليك بسبب الإيقاف بعد بطاقة صفراء ثانية للتصفيق على قرار الحكم في لقاء جيرونا الماضي، علق لابورتا، قائلًا: "يعلم المدرب أنه لن يتمكن من التواجد، لقد قدمنا استئنافا ضد القرار كإجراء احترازي".

وأضاف: "قولت سابقا أن هناك مواقف ينبغي على الحكام يراجعوا أنفسهم فيها، صحيح أن البطاقة الصفراء الأولى هي قرار من الحكم، لكنه يبقى منتظرًا ردّة فعل المدرب، وعندما يتلقى أحد بطاقة، فأكيد لا يشعر بالسعادة، في رأيي ما حدث أمرا متعمدا وكان بإمكان الحكم أن يتجنب ذلك، لكن يبدو أن هانز فليك قد تقبل ذلك إلى حد ما".

طالع مباريات الجولة العاشرة في الليجا من هنا

ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني لابورتا الكلاسيكو ترتيب الدوري الإسباني

