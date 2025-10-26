المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لابورتا: لن أملّ من مشاهدة برشلونة يفوز على ريال مدريد في البرنابيو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:18 ص 25/10/2025
لابورتا

لابورتا

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه لن يملّ من مشاهدة فريقه يفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد في ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويحل برشلونة ضيفاً على غريمه التقليدي ريال مدريد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

تصريحات لابورتا

وقال لابورتا في تصريحات خلال حوار أجراه مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "في الكلاسيكو تُعدّ مباراة التنافس الأعظم، ويرغب اللاعبون في تقديم كل ما لديهم".

وأوضح: "أعلم أن لاعبينا متحمسون للغاية، مهما كان من سيلعب ستكون لدينا فرصة، أنا متأكد من أنهم سيمنحوننا شيئًا نفرح به، وأننا سنفوز في البرنابيو كما فعلوا في العام الماضي".

وأضاف: "لن أملّ من مشاهدة برشلونة يفوز في البرنابيو، مشاهدة فوز برشلونة شعور استوعبناه نحن الكوليز، وبعيدًا عن الإنجاز الرياضي يبدو الأمر أسمى، لأنه يتجاوز الجانب الرياضي، إنه تنافس لا يُضاهى، إنه أمر رائع".

وأتم لابورتا رئيس برشلونة تصريحاته: "نحن نلعب من أجل الصدارة وهذا حافز إضافي، في الحقيقة، تناولتُ الغداء مع الفريق أمس بعد التدريب، ويبدو أنهم في غاية الحماس والتركيز".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب "الليجا" برصيد 24 نقطة، بينما يقع برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني لابورتا الليجا الكلاسيكو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg