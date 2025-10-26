أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه لن يملّ من مشاهدة فريقه يفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد في ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويحل برشلونة ضيفاً على غريمه التقليدي ريال مدريد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

تصريحات لابورتا

وقال لابورتا في تصريحات خلال حوار أجراه مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "في الكلاسيكو تُعدّ مباراة التنافس الأعظم، ويرغب اللاعبون في تقديم كل ما لديهم".

وأوضح: "أعلم أن لاعبينا متحمسون للغاية، مهما كان من سيلعب ستكون لدينا فرصة، أنا متأكد من أنهم سيمنحوننا شيئًا نفرح به، وأننا سنفوز في البرنابيو كما فعلوا في العام الماضي".

وأضاف: "لن أملّ من مشاهدة برشلونة يفوز في البرنابيو، مشاهدة فوز برشلونة شعور استوعبناه نحن الكوليز، وبعيدًا عن الإنجاز الرياضي يبدو الأمر أسمى، لأنه يتجاوز الجانب الرياضي، إنه تنافس لا يُضاهى، إنه أمر رائع".

وأتم لابورتا رئيس برشلونة تصريحاته: "نحن نلعب من أجل الصدارة وهذا حافز إضافي، في الحقيقة، تناولتُ الغداء مع الفريق أمس بعد التدريب، ويبدو أنهم في غاية الحماس والتركيز".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب "الليجا" برصيد 24 نقطة، بينما يقع برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.