خاض نادي برشلونة الإسباني، مرانه الختامي ظهر اليوم السبت، استعدادا لمباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

ويحل برشلونة ضيفاً على نظيره ريال مدريد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب "الليجا" برصيد 24 نقطة، بينما يقع برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

المران الختامي لبرشلونة

أجرى نادي برشلونة حصته التدريبية الأخيرة يوم السبت استعدادًا لمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، وكان الخبر السار في المدينة الرياضية هو حضور جولز كوندي، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

ولم يكن المدافع الفرنسي مع الفريق أمس، وبقي في صالة الألعاب الرياضية لإجراء تدريبات خاصة، لكنه انضم اليوم إلى بقية زملائه.

ولم يتدرب البرازيلي رافينيا مع برشلونة في مرانه الأخير استعداداً للكاسيكو، حيث لم يتعاف البرازيلي بعد من إصابته في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى التي تعرض لها قبل شهر، ولن يتمكن من المشاركة في الكلاسيكو.

وخضع الجناح البرازيلي لفحص طبي أمس، وتأكّد أنه غير جاهز تمامًا لمواجهة ريال مدريد.

وانضم رافينيا إلى قائمة غيابات النادي الكتالوني في مباراة الكلاسيكو، إلى جانب ليفاندوفسكي، وأولمو، وخوان جارسيا، وجافي، وتير شتيجن.