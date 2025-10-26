خاض نادي ريال مدريد الإسباني، مرانه الختامي ظهر اليوم السبت، استعدادا لمباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب "الليجا" برصيد 24 نقطة، بينما يقع برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

المران الختامي لريال مدريد

أجرى نادي ريال مدريد حصته التدريبية الأخيرة يوم السبت استعدادًا لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، وكان الخبر السار هو تواجد الرباعي دين هويسين وألكسندر أرنولد وداني كارفاخال وداني سيبايوس، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

وكانت الشكوك تحوم حول الرباعي وجاهزيتهم لمباراة الكلاسيكو، بعد الإصابات التي ضربتهم خلال الفترة الأخيرة وغيابهم عن المباريات الماضية.

وشهدت تدريبات ريال مدريد الختامية، غياب الثنائي ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر، ليتأكد غيابهم بشكل رسمي عن مباراة الكلاسيكو.

ويعد هويسن هو الأقرب للانضمام إلى التشكيلة الأساسية للنادي الملكي، حيث لا يملك تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد سوى إيدير ميليتاو وراؤول أسينسيو في مركز قلب الدفاع في الكلاسيكو، وقد أنهى اللاعب الشاب مباراة دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس بتشنجات عضلية.

وتحوم الشكوك حول مركز الظهير الأيمن في تشكيل ريال مدريد خلال مواجهة الكلاسيكو، حيث إذا اختار تشابي ألونسو كارفاخال أو أرنولد، فسينتقل فالفيردي إلى خط الوسط، وإذا تواجد اللاعب الأوروجواياني في مركز الظهير الأيمن، فسيتنافس ماستانتونو وكامافينجا وبراهيم دياز على مكان في الفريق.