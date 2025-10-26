المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

المران الختامي لريال مدريد.. تواجد رباعي وتأكد غياب ألابا وروديجر عن الكلاسيكو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:13 م 25/10/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

خاض نادي ريال مدريد الإسباني، مرانه الختامي ظهر اليوم السبت، استعدادا لمباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب "الليجا" برصيد 24 نقطة، بينما يقع برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

المران الختامي لريال مدريد

أجرى نادي ريال مدريد حصته التدريبية الأخيرة يوم السبت استعدادًا لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، وكان الخبر السار هو تواجد الرباعي دين هويسين وألكسندر أرنولد وداني كارفاخال وداني سيبايوس، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

وكانت الشكوك تحوم حول الرباعي وجاهزيتهم لمباراة الكلاسيكو، بعد الإصابات التي ضربتهم خلال الفترة الأخيرة وغيابهم عن المباريات الماضية.

وشهدت تدريبات ريال مدريد الختامية، غياب الثنائي ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر، ليتأكد غيابهم بشكل رسمي عن مباراة الكلاسيكو.

ويعد هويسن هو الأقرب للانضمام إلى التشكيلة الأساسية للنادي الملكي، حيث لا يملك تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد سوى إيدير ميليتاو وراؤول أسينسيو في مركز قلب الدفاع في الكلاسيكو، وقد أنهى اللاعب الشاب مباراة دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس بتشنجات عضلية.

وتحوم الشكوك حول مركز الظهير الأيمن في تشكيل ريال مدريد خلال مواجهة الكلاسيكو، حيث إذا اختار تشابي ألونسو كارفاخال أو أرنولد، فسينتقل فالفيردي إلى خط الوسط، وإذا تواجد اللاعب الأوروجواياني في مركز الظهير الأيمن، فسيتنافس ماستانتونو وكامافينجا وبراهيم دياز على مكان في الفريق.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg