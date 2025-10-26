أكد ماركوس سورج مساعد هانسي فليك مدرب برشلونة، أن النادي الكتالوني مستعد لمواجهة ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو، مشيراً إلى أنهم يجب أن يكونوا حذرين خلال اللقاء.

وتواجد ماركوس سورج المدرب المساعد لهانسي فليك مدرب برشلونة، في مؤتمر الكلاسيكو اليوم، بعد أن رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس استئناف برشلونة للسماح لفليك الذي طُرد ببطاقة صفراء ثانية ضد جيرونا بسبب الاحتجاج، بالتواجد في سانتياجو برنابيو، كما أن المدرب المساعد هو من سيقود الفريق خلال مواجهة الكلاسيكو من على مقاعد البدلاء.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تصريحات مساعد فليك

وقال سورج في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الكلاسيكو: "إنه لشرف لي أن أكون على مقاعد البدلاء غدًا، إنها مناسبة خاصة، نتوقع مباراة صعبة للغاية، علينا أن نبرز نقاط قوتنا، مثل الضغط العالي".

وأضاف: "أي فريق يرغب في ضم رافينيا، لكن الوضع الراهن هو ما هو عليه إنه مصاب، سنرى إن كان فيران سيبدأ أساسيًا وسنقرر غدًا".

وتابع: "إذا غاب فليك فسنفتقده، إنه أهم عنصر في الفريق، هذا عيب لكن هذا ينطبق على اللاعبين أيضًا، علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونتعامل مع هذا الوضع بأفضل طريقة ممكنة".

وأكمل سورج: "لامين يامال لاعب من الطراز الرفيع، وسيكون ذلك حافزًا له، نأمل أن نراه في أفضل حالاته غدًا".

وتابع: "تدرب كوندي جيدًا، وسننتظر لنرى كيف سيشعر بعد الحصة التدريبية، إذا كان لائقًا فسيلعب، لدينا فكرة واضحة عن المباراة".

وواصل: "الحكام؟ أعتقد أن علينا التركيز على المباراة فقط، جميعنا نرتكب أخطاء، علينا التركيز على مباراتنا لا على ما لا نستطيع فعله كثيرًا، ولا نستطيع التحكم فيه أو التأثير عليه".

وأضاف مدرب برشلونة: "في هذه المباريات كل شيء متعادل، من يقدم أفضل أداء في الملعب سيفوز".

وتابع: "ريال مدريد يمر بمرحلة انتقالية ممتازة، كما كان الحال العام الماضي، التحدي الأكبر يكمن في مواجهة خط الهجوم، فالجميع يضغط عليهم".

وأكمل: "علينا أن نتجنب فقدان الكرة، علينا أن نكون حذرين بالضغط الجيد، والصد، والاستحواذ، إذا فعلنا ذلك يمكننا تحقيق الفوز".

واختتم سورج تصريحاته: "تحدثنا عن سلوك مهاجمي الفريق المنافس، وهم مستعدون، إنهم مستعدون لمواجهة فينيسيوس ومبابي".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب "الليجا" برصيد 24 نقطة، بينما يقع برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.