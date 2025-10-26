المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مؤتمر الكلاسيكو.. مساعد فليك: مستعدون لمواجهة ريال مدريد.. وعلينا أن نكون حذرين

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:35 م 25/10/2025
ماركوس سورج

ماركوس سورج

أكد ماركوس سورج مساعد هانسي فليك مدرب برشلونة، أن النادي الكتالوني مستعد لمواجهة ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو، مشيراً إلى أنهم يجب أن يكونوا حذرين خلال اللقاء.

وتواجد ماركوس سورج المدرب المساعد لهانسي فليك مدرب برشلونة، في مؤتمر الكلاسيكو اليوم، بعد أن رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس استئناف برشلونة للسماح لفليك الذي طُرد ببطاقة صفراء ثانية ضد جيرونا بسبب الاحتجاج، بالتواجد في سانتياجو برنابيو، كما أن المدرب المساعد هو من سيقود الفريق خلال مواجهة الكلاسيكو من على مقاعد البدلاء.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تصريحات مساعد فليك

وقال سورج في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الكلاسيكو: "إنه لشرف لي أن أكون على مقاعد البدلاء غدًا، إنها مناسبة خاصة، نتوقع مباراة صعبة للغاية، علينا أن نبرز نقاط قوتنا، مثل الضغط العالي".

وأضاف: "أي فريق يرغب في ضم رافينيا، لكن الوضع الراهن هو ما هو عليه إنه مصاب، سنرى إن كان فيران سيبدأ أساسيًا وسنقرر غدًا".

وتابع: "إذا غاب فليك فسنفتقده، إنه أهم عنصر في الفريق، هذا عيب لكن هذا ينطبق على اللاعبين أيضًا، علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونتعامل مع هذا الوضع بأفضل طريقة ممكنة".

وأكمل سورج: "لامين يامال لاعب من الطراز الرفيع، وسيكون ذلك حافزًا له، نأمل أن نراه في أفضل حالاته غدًا".

وتابع: "تدرب كوندي جيدًا، وسننتظر لنرى كيف سيشعر بعد الحصة التدريبية، إذا كان لائقًا فسيلعب، لدينا فكرة واضحة عن المباراة".

وواصل: "الحكام؟ أعتقد أن علينا التركيز على المباراة فقط، جميعنا نرتكب أخطاء، علينا التركيز على مباراتنا لا على ما لا نستطيع فعله كثيرًا، ولا نستطيع التحكم فيه أو التأثير عليه".

وأضاف مدرب برشلونة: "في هذه المباريات كل شيء متعادل، من يقدم أفضل أداء في الملعب سيفوز".

وتابع: "ريال مدريد يمر بمرحلة انتقالية ممتازة، كما كان الحال العام الماضي، التحدي الأكبر يكمن في مواجهة خط الهجوم، فالجميع يضغط عليهم".

وأكمل: "علينا أن نتجنب فقدان الكرة، علينا أن نكون حذرين بالضغط الجيد، والصد، والاستحواذ، إذا فعلنا ذلك يمكننا تحقيق الفوز".

واختتم سورج تصريحاته: "تحدثنا عن سلوك مهاجمي الفريق المنافس، وهم مستعدون، إنهم مستعدون لمواجهة فينيسيوس ومبابي".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب "الليجا" برصيد 24 نقطة، بينما يقع برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو هانسي فليك ماركوس سورج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg