يدير سيزار سوتو جرادو، حكم مباراة الأهلي والزمالك في القمة الأخيرة، موقعة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، تقام في تمام الساعة 6:15 مساء غد الأحد، في قمة الجولة العاشرة من الليجا.

وكان سيزار سوتو جرادو قد تولى تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، في قمة الدوري الممتاز، التي حسمها المارد الأحمر بنتيجة 2-1، يوم 29 سبتمبر الماضي.

حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وأعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، والذي يضم كل من:

حكم ساحة: سيزار سوتو جرادو.

مساعد أول: كارلوس ألفاريز.

مساعد ثاني: ديفيد بيسيريل.

حكم رابع: جييرمو كونيخيرو سانشيز.

حكم فيديو: خافيير إجليسياس.

حكم فيديو مساعد: ماريو لوبيز.

وللحكم سوتو جرادو، وقائع لا تنسى من الموسم الماضي مع ريال مدريد، خاصة وأنه خلال 4 مباريات أدارها للفريق، طرد 3 لاعبين، بداية من فيرلاند ميندي أمام مايوركا، ثم فينيسيوس جونيور ضد فالنسيا، وأخيرًا كيليان مبابي في مباراة أمام ألافيس.

كما كان للحكم نفسه لقطات مثيرة في كلاسيكو موسم 2023-24، عندما رفض احتساب هدف لامين يامال في كرة تخطت خط المرمى، كما منح كوبارسي ركلة جزاء جدلية على لوكاس فاسكيز، حيث انتهت المواجهة بفوز ريال مدريد 3-2.