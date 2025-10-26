رفض تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، الحديث عن تصريحات لامين يامال لاعب برشلونة، مشيراً إلى أن فريقه يريد استغلال نقاط قوته.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تصريحات تشابي ألونسو

وقال تشابي ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو: "من الواضح أن الكلاسيكو له خصوصية، وهذا ما كان عليه الحال لسنوات عديدة، إنها المرة الأولى التي يُقام فيها هذا المشروع الجديد، ونحتاج إلى أن يتمتع الملعب بتلك الطاقة التي تُضفيها المباريات الكبرى، وأن نتمكن من الاحتفال مع جماهيرنا في النهاية".

وأضاف: "تصريحات لامين يامال؟ "إنها مباراة كبيرة بما فيه الكفاية، ولديها الكثير من المكونات، وهذا ما يثيرنا أكثر للغد، لن أخوض في هذا الموضوع، هناك الكثير من التصريحات الصادرة عن برشلونة، ولا أستطيع تحليلها جميعًا".

وتابع: "لقد حللنا مباراة الغد ونريد أن نستغل نقاط قوتنا".

وأكمل مدرب ريال مدريد: "بفضل جودة لاعبينا قد يقعون في مواقف تسلل، لكن علينا بذل المزيد من الجهد، علينا أن نراقب من أين نمرر الكرة، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق".

وواصل: "أريد الفوز وأن يستمتع الجمهور، للمباراة نكهة خاصة وهي الأهم حاليًا".

وأضاف: "أعتقد أننا نلعب بشكل جيد ولكن يمكننا اللعب بشكل أفضل، نحن نبني أساسًا متينًا، نحن فريق جيد وعلينا أن نخطو خطوة أخرى".

واختتم تشابي ألونسو تصريحاته: "ما يدور في ذهني هو أنها ستكون مباراة صعبة، علينا أن نكون مستعدين وأن ننافس على أعلى مستوى، وأن نتحلى بالطاقة اللازمة لتقديم مباراة قوية".

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب "الليجا" برصيد 24 نقطة، بينما يقع برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.