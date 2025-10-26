المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مؤتمر الكلاسيكو.. ألونسو: لن أتحدث عن تصريحات يامال.. ونريد أن نستغل نقاط قوتنا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:58 م 25/10/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

رفض تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، الحديث عن تصريحات لامين يامال لاعب برشلونة، مشيراً إلى أن فريقه يريد استغلال نقاط قوته.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تصريحات تشابي ألونسو

وقال تشابي ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو: "من الواضح أن الكلاسيكو له خصوصية، وهذا ما كان عليه الحال لسنوات عديدة، إنها المرة الأولى التي يُقام فيها هذا المشروع الجديد، ونحتاج إلى أن يتمتع الملعب بتلك الطاقة التي تُضفيها المباريات الكبرى، وأن نتمكن من الاحتفال مع جماهيرنا في النهاية".

وأضاف: "تصريحات لامين يامال؟ "إنها مباراة كبيرة بما فيه الكفاية، ولديها الكثير من المكونات، وهذا ما يثيرنا أكثر للغد، لن أخوض في هذا الموضوع، هناك الكثير من التصريحات الصادرة عن برشلونة، ولا أستطيع تحليلها جميعًا".

وتابع: "لقد حللنا مباراة الغد ونريد أن نستغل نقاط قوتنا".

وأكمل مدرب ريال مدريد: "بفضل جودة لاعبينا قد يقعون في مواقف تسلل، لكن علينا بذل المزيد من الجهد، علينا أن نراقب من أين نمرر الكرة، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق".

وواصل: "أريد الفوز وأن يستمتع الجمهور، للمباراة نكهة خاصة وهي الأهم حاليًا".

وأضاف: "أعتقد أننا نلعب بشكل جيد ولكن يمكننا اللعب بشكل أفضل، نحن نبني أساسًا متينًا، نحن فريق جيد وعلينا أن نخطو خطوة أخرى".

واختتم تشابي ألونسو تصريحاته: "ما يدور في ذهني هو أنها ستكون مباراة صعبة، علينا أن نكون مستعدين وأن ننافس على أعلى مستوى، وأن نتحلى بالطاقة اللازمة لتقديم مباراة قوية".

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب "الليجا" برصيد 24 نقطة، بينما يقع برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو تشابي ألونسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg