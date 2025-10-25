يستعد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد لخوض أول كلاسيكو ضد برشلونة والمقرر إقامتها، غدًا الأحد، في الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة على ملعب سنتياجو برنابيو في الساعة السادسة والربع مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتولى تشابي ألونسو تولى تدريب ريال مدريد هذا الصيف، وقد خاض حتى الآن، دون احتساب بطولة كأس العالم للأندية، 12 مباراة في هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ألونسو فقد خلال هذه الفترة القصيرة جزءًا من رصيده، سواء لدى جماهير الفريق أو في الدوائر العليا داخل النادي منذ الهزيمة القاسية بنتيجة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في الديربي.

وأضافت أن الفريق الملكي لا يُقدم الأداء الذي كان الجميع يتوقعه مع تولي تشابي تدريب ريال مدريد، ويُضاف إلى ذلك بعض الأزمات التي اندلعت داخل غرفة الملابس مع لاعبين مثل فينيسيوس وفالفيردي، وهما من أبرز ركائز التشكيلة.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن هزيمة جديدة في الكلاسيكو غدًا قد تجعل موقف تشابي ألونسو على مقعد تدريب ريال مدريد في خطر، خصوصًا إذا جاءت الهزيمة ثقيلة.

