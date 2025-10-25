المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 2
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

تقارير إسبانية: الخسارة في الكلاسيكو قد تهدد مستقبل ألونسو مع ريال مدريد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:13 م 25/10/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

يستعد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد لخوض أول كلاسيكو ضد برشلونة والمقرر إقامتها، غدًا الأحد، في الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة على ملعب سنتياجو برنابيو في الساعة السادسة والربع مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتولى تشابي ألونسو تولى تدريب ريال مدريد هذا الصيف، وقد خاض حتى الآن، دون احتساب بطولة كأس العالم للأندية، 12 مباراة في هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ألونسو فقد خلال هذه الفترة القصيرة جزءًا من رصيده، سواء لدى جماهير الفريق أو في الدوائر العليا داخل النادي منذ الهزيمة القاسية بنتيجة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في الديربي.

وأضافت أن الفريق الملكي لا يُقدم الأداء الذي كان الجميع يتوقعه مع تولي تشابي تدريب ريال مدريد، ويُضاف إلى ذلك بعض الأزمات التي اندلعت داخل غرفة الملابس مع لاعبين مثل فينيسيوس وفالفيردي، وهما من أبرز ركائز التشكيلة.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن هزيمة جديدة في الكلاسيكو غدًا قد تجعل موقف تشابي ألونسو على مقعد تدريب ريال مدريد في خطر، خصوصًا إذا جاءت الهزيمة ثقيلة.

الإحصائيات

