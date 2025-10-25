المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

2 0
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

2 1
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
لانس

لانس

- -
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 3
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: عرض تير شتيجن على 4 أندية في الدوري الإنجليزي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:23 م 25/10/2025
مارك أندريه تير شتيجن

تير شتيجن

يستمر مستقبل مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى نادي برشلونة، في الغموض مع النادي الكتالوني هذا الموسم.

وأجرى تير شتيجن عملية جراحية في الظهر، في بداية الموسم الجاري، لكنه اقترب من العودة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن مستقبل تير شتيجن لا يزال محل نقاش ولم يحسم قبل سوق الانتقالات الشتوي.

وكشف التقرير، عن اهتمام 4 أندية من الدوري الإنجليزي، بالحصول على خدمات تير شتيجن، كما أنه تم عرضه على 4 أندية، وهم تشيلسي، وتوتنهام، ومانشستر يونايتد، ووست هام يونايتد.

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى، أن الراتب السنوي لـ تير شتيجن كبيرًا للغاية مما يجعل عملية انتقاله لأي نادٍ صعبة للغاية.

ويحصل تير شتيجن على 23 مليون يورو في الموسم مع برشلونة كأعلى راتب في الفريق.

وكانت شبكة سكاي، قد ذكرت في وقت سابق، أن تير شتيجن أصبح منفتحًا على الرحيل من صفوف برشلونة، حيث إنه لا يريد أن يجلس على مقاعد البدلاء.

ويرغب تير شتيجن في المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 مع ألمانيا، لذلك قد يرى الرحيل فرصة لضمان ذلك الأمر.

وكان هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة، قد أبلغ تير شتيجن في بداية الموسم بأنه سيكون الحارس الثالث في الفريق خلال الموسم الجاري.

وتعاقد برشلونة مع خوان جارسيا من إسبانيول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليكون الحارس الأساسي.

ويستمر عقد تير شتيجن مع برشلونة، حتى يونيو 2028، حيث رفض فسخ عقده في بداية الموسم.

مباراة برشلونة القادمة
الدوري الإنجليزي برشلونة تير شتيجن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

20

هل يتأثر الأهلي بقرار الحكم بطرد جراديشار ؟

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نابولي

نابولي

2 1
إنتر ميلان

إنتر ميلان

60

جاء هدف إنتر الأول بعد تسديدة قوية من تشالهان أوجلو من ركلة جزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg