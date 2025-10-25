تقارير: عرض تير شتيجن على 4 أندية في الدوري الإنجليزي

يستمر مستقبل مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى نادي برشلونة، في الغموض مع النادي الكتالوني هذا الموسم.

وأجرى تير شتيجن عملية جراحية في الظهر، في بداية الموسم الجاري، لكنه اقترب من العودة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن مستقبل تير شتيجن لا يزال محل نقاش ولم يحسم قبل سوق الانتقالات الشتوي.

وكشف التقرير، عن اهتمام 4 أندية من الدوري الإنجليزي، بالحصول على خدمات تير شتيجن، كما أنه تم عرضه على 4 أندية، وهم تشيلسي، وتوتنهام، ومانشستر يونايتد، ووست هام يونايتد.

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى، أن الراتب السنوي لـ تير شتيجن كبيرًا للغاية مما يجعل عملية انتقاله لأي نادٍ صعبة للغاية.

ويحصل تير شتيجن على 23 مليون يورو في الموسم مع برشلونة كأعلى راتب في الفريق.

وكانت شبكة سكاي، قد ذكرت في وقت سابق، أن تير شتيجن أصبح منفتحًا على الرحيل من صفوف برشلونة، حيث إنه لا يريد أن يجلس على مقاعد البدلاء.

ويرغب تير شتيجن في المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 مع ألمانيا، لذلك قد يرى الرحيل فرصة لضمان ذلك الأمر.

وكان هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة، قد أبلغ تير شتيجن في بداية الموسم بأنه سيكون الحارس الثالث في الفريق خلال الموسم الجاري.

وتعاقد برشلونة مع خوان جارسيا من إسبانيول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليكون الحارس الأساسي.

ويستمر عقد تير شتيجن مع برشلونة، حتى يونيو 2028، حيث رفض فسخ عقده في بداية الموسم.