كلام فى الكورة
خطوة من إندريك للرحيل عن ريال مدريد في يناير

محمد همام

كتب - محمد همام

09:36 م 25/10/2025
إندريك

إندريك لاعب ريال مدريد

أصبح البرازيلي إندريك، لاعب فريق ريال مدريد، قريبًا من مغادرة النادي الملكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بحثًا عن فرصة المشاركة بصفة أساسية.

وأفاد برنامج إل تشيرينجيتو، اليوم السبت، أن وكلاء اللاعب التقوا مؤخرًا بمسؤولي ريال مدريد، حيث تم الاتفاق على رحيله على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

ويطمح صاحب الـ19 عامًا إلى الانتقال إلى فريق يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بحسب ما ذكره البرنامج.

ولا يمتلك إندريك أي مشاركة مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي تحت قيادة تشابي ألونسو، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وكان الجناح البرازيلي قد انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من بالميراس في صيف 2021، في صفقة قدرت قيمتها بـ50 مليون يورو.

وخاض اللاعب 37 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

ريال مدريد الدوري الإسباني إندريك

