كلام فى الكورة
سبورت: برشلونة يغير نظامه المعتاد قبل مباراة الكلاسيكو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:06 ص 26/10/2025
تدريبات برشلونة

تدريبات برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تغيير نادي برشلونة لنظامه المعتاد، استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد، في مباراة الكلاسيكو المرتقبة، المقرر إقامتها مساء الأحد، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة سبورت، أن بعثة برشلونة قد وصلت إلى مدينة مدريد بالفعل، استعدادًا لمواجهة الميرنجي، حيث سيقضي ليلته في المدينة التي سيلعب بها، عكس روتينه المعتاد في المباريات خارج أرضه.

وأوضحت أن برشلونة سوف يكرر نفس الأسلوب الذي اتبعه قبل مواجهة إشبيلية في الليجا، بالتواجد بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة التي سيخوضها في اليوم التالي.

وأشارت إلى أن قائمة برشلونة التي تضم 22 لاعبًا، سيتناولون وجبة فطور وغذاء في منتصف الصباح، ولن تكون هناك جلسات تدريب عضلية قصيرة، بل جلسة فيديو تتعلق بالتفاصيل التكتيكية النهائية.

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو

