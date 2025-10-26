تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة الإسبانية، إلى مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة.

ويلعب برشلونة مع ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني 2025-26.

9 حقائق تتنظر الكلاسيكو

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الحقائق التي ستنتظر الكلاسيكو الحالي كالتالي:

1- فوز = التعادل

في حال تحقيق برشلونة للفوز سيتعادل مع ريال مدريد في عدد انتصارات الكلاسيكو، حيث فاز البلاوجرانا 104 مرات، بينما حقق الفريق الملكي 105 انتصارات.

2- تهديد إنجاز جوارديولا

حقق برشلونة فوزًا ساحقًا في آخر أربع مباريات ضد الفريق المدريدي، وبالتالي في حال تحقيق الفريق الكتالوني للفوز سيعادل رقم بيب جوارديولا القياسي بخمسة انتصارات متتالية.

3- الأكثر تسجيلاً

يعد برشلونة وريال مدريد الأكثر تسجيلاً للأهداف في الدوري الإسباني، حيث سجّل برشلونة 24 هدفاً حتى الآن هذا الموسم، بينما سجّل ريال مدريد 20 هدفاً.

4- الكلاسيكو الأول

وهناك 6 لاعبين من برشلونة ينتظرون الظهور الأول في الكلاسيكو وهم: "راشفورد، روني، مارك بيرنال، جوفري تورنتس، درو، وتوني فرنانديز"، بينما يملك ريال مدريد خمسة لاعبين محتملين للمشاركة لأول مرة وهم: "دين هويسن، ألفارو كاريراس، فرانكو ماستانتونو، جونزالو جارسيا، وألكسندر-أرنولد".

5- إنجاز لامين يامال

يضع اللاعب الكتالوني لامين يامال ريال مدريد نصب عينيه دائمًا، حيث سجّل ثلاثة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين في أربع مباريات ضد الفريق الملكي بالموسم الماضي.

6- مبابي سلاح مدريد

يعد كيليان مبابي أحد أبرز الأسلحة لفريق ريال مدريد في الموسم الحالي، حيث سجّل 15 هدفًا وقدّم تمريرتين حاسمتين في 12 مباراة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما سجّل 11 هدفًا في ثماني مباريات ضد برشلونة في جميع المسابقات مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ليُشكّل تهديدًا حقيقيًا.

7- هوية المتصدر

سيُحدد الكلاسيكو في البرنابيو هوية متصدر الدوري الإسباني، حيث يتصدر ريال مدريد حاليًا الدوري برصيد 24 نقطة (سبعة انتصارات وهزيمة واحدة)، بينما يملك برشلونة 22 نقطة (سبعة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة).

8- قوة ريال مدريد

فاز ريال مدريد بمبارياته الثماني الأخيرة على أرضه في الدوري الإسباني، ولم يحقق تسعة انتصارات متتالية أو أكثر على أرضه في المسابقة منذ فبراير 2015.

9- الأكثر تسديدًا

من المرجح أن يكون لمبابي وراشفورد دورٌ محوري في المباراة، حيث سدد نجم ريال مدريد 47 تسديدة حتى الآن هذا الموسم، متفوقًا بكثير على زملائه الآخرين. ويتصدر ماركوس راشفورد، الوافد الجديد هذا الموسم، قائمة مُسددي برشلونة برصيد 27 تسديدة.