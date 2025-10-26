المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كلاسيكو بنكهة إنجليزية.. مواجهة تاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:03 م 26/10/2025
الكلاسيكو

راشفورد وبيلينجهام وأرنولد

سيكون الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بنكهة إنجليزية بفضل ثلاثة أسماء بارزة: جود بيلينجهام، ماركوس راشفورد، وترينت ألكسندر أرنولد.

ويستضيف نادي ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

بيلينجهام وراشفورد سيكونان ضمن التشكيلة الأساسية، حيث يدخل لاعب ريال مدريد المباراة بعد أن سجل هدفًا في دوري أبطال أوروبا منح به فريقه الفوز على يوفنتوس.

أما راشفورد، فقد بدأ مشواره مع برشلونة بقوة، إذ سجل خمسة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة في 12 مباراة، ليصبح عنصرًا مؤثرًا منذ اللحظة الأولى.

أما الثالث ترينت ألكسندر أرنولد الذي تعافى مؤخرًا من إصابة، فمن المتوقع أن يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

كانت اللغة الإنجليزية نادرة الوجود في كلا غرفتي الملابس، فعلى مدار التاريخ، ارتدى 12 لاعبًا إنجليزيًا قميص برشلونة، وثمانية فقط قميص ريال مدريد، وهو رقم ضئيل إذا ما أخذنا في الاعتبار البصمة التي تركتها إنجلترا في بدايات النادي الكتالوني.

البصمة الإنجليزية

كان أول إنجليزي يرتدي قميص برشلونة هو آرثر ويتي، الذي لم يكن لاعبًا فحسب، بل أصبح أيضًا رئيسًا للنادي.

وهو من جلب أولى الكرات الرسمية من إنجلترا، أما آخر من ارتدى القميص الكتالوني فكان جاري لينيكر، الذي غادر عام 1989 بعد ثلاثة مواسم ترك خلالها بصمة واضحة، ومنذ ذلك الحين، لم يرتدِ أي لاعب إنجليزي قميص برشلونة حتى وصول راشفورد في صيف العام الماضي.

أما في العاصمة مدريد، فكانت العلاقة أكثر تباعدًا، فقد مرت 68 سنة بين ليندسي - حارس المرمى في سنوات تأسيس النادي - ولوري كانينجهام الجناح الذي تحدّى التحيز العنصري في أواخر السبعينيات.

ومع اقتراب نهاية التسعينيات، فتح ريال مدريد الباب أمام ماكمانامان، ثم بعد رحيله أمام بيكهام، وأوين، وودجيت، في خضم ما عُرف بـ"عصر الجالاكتيكوس".

حتى في ذلك الوقت، لم يتحقق ما سيحدث اليوم، ففي موسم 2004-2005، جمع ريال مدريد بين ثلاثة لاعبين إنجليز، لكن وودجيت كان الوحيد الذي لم يشارك في أي من مباريات الكلاسيكو.

وفي الخسارة التي مُني بها برشلونة بنتيجة 3-0 في سانتياجو برنابيو، في المباراة التي تألق فيها رونالدينيو بشكل لافت، غاب المدافع عن اللقاء بسبب إصابة تعرض لها في المباراة السابقة أمام ريال سرقسطة.

ولكن اليوم تتغير الصورة، فللمرة الأولى في التاريخ، سيشهد الكلاسيكو أكبر عدد من اللاعبين الإنجليز في مباراة واحدة.

بيلينجهام، راشفورد، وأرنولد - ممثلو جنسية نادرة الوجود في كلا الناديين وفي الكرة الإسبانية عمومًا - سيتواجهون في صدامٍ لا يتحدث بلغتهم عادةً.

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg