المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة.. عودة هويسين ومبابي يقود الهجوم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:03 م 26/10/2025
فريق ريال مدريد

فريق ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل كتيبة الميرنجي، التي ستخوض مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة مساء اليوم، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو.. ألونسو يجري تعديلين ضد برشلونة

وأجرى ألونسو تعديلين على تشكيل ريال مدريد الذي خاض المواجهة الماضية ضد يوفنتوس، بمشاركة كامافينجا وهويسين بصفة أساسية، على حساب راؤول أسينسيو وبراهيم دياز.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، ديان هويسين، كاريراس

خط الوسط: تشواميني، جود بيلينجهام، كامافينجا، أردا جولر

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور

ويتواجد على مقاعد بدلاء ريال مدريد كلا من: أندريه لونين، راؤول أسينسيو، داني كارفاخال، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرلاند ميندي، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فران جارسيا، سيبايوس، إندريك، رودريجو، فرانكو ماستانتونو.

ويتربع ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 24 نقطة، جمعها من 8 انتصارات، مقابل هزيمة وحيدة، تعرض لها على يد غريمه أتلتيكو مدريد.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد تشكيل ريال مدريد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق أستون فيلا على مانشستر سيتي بهدف نظيف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg