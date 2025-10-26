أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل كتيبة الميرنجي، التي ستخوض مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة مساء اليوم، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو.. ألونسو يجري تعديلين ضد برشلونة

وأجرى ألونسو تعديلين على تشكيل ريال مدريد الذي خاض المواجهة الماضية ضد يوفنتوس، بمشاركة كامافينجا وهويسين بصفة أساسية، على حساب راؤول أسينسيو وبراهيم دياز.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، ديان هويسين، كاريراس

خط الوسط: تشواميني، جود بيلينجهام، كامافينجا، أردا جولر

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور

ويتواجد على مقاعد بدلاء ريال مدريد كلا من: أندريه لونين، راؤول أسينسيو، داني كارفاخال، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرلاند ميندي، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فران جارسيا، سيبايوس، إندريك، رودريجو، فرانكو ماستانتونو.

ويتربع ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 24 نقطة، جمعها من 8 انتصارات، مقابل هزيمة وحيدة، تعرض لها على يد غريمه أتلتيكو مدريد.