تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد.. عودة توريس ولامين يامال يقود الهجوم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:23 م 26/10/2025
فريق برشلونة

فريق برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل كتيبة البلوجرانا، التي ستخوض مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد مساء اليوم، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وأجرى هانز فليك تعديلات على تشكيل برشلونة، الذي واجه جيرونا في الجولة الماضية من الليجا.

ودفع مدرب برشلونة بفيرمين لوبيز بصفة أساسية، بعد تألقه في المواجهة الأخيرة ضد أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا، بينما استعاد خدمات مهاجمه فيران توريس الذي غاب مؤخرًا بداعي الإصابة.

تشكيل برشلونة في الكلاسيكو.. فيرمين لوبيز أساسيَا ضد ريال مدريد

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، إريك جارسيا، باو كوباسي، كوندي

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، ماركو راشفورد

ويتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة كلا من: دييجو كوشين، إيدر ألير، تشافي إسبارت، جوفري، جيرارد مارتين، مارك كاسادو، رونالد أراوخو، روني باردجي، مارك بيرنال، درو فرنانديز، توني فرنانديز.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الليجا، برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد المتصدر.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة برشلونة ضد ريال مدريد تشكيل برشلونة

