المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 1
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

0 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الثاني عشر ضد الكتلان.. مبابي يسجل هدف ريال مدريد الأول أمام برشلونة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:51 م 26/10/2025
هدف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ضد برشلونة

هدف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ضد برشلونة

منح النجم الفرنسي كيليان مبابي التقدم لصالح فريقه ريال مدريد أمام غريمه التقليدي برشلونة، في مباراة الكلاسيكو، المقامة على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، من صناعة جود بيلينجهام.

وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة من بيلينجهام، كسر بها مصيدة التسلل، لينطلق مبابي خلف دفاع الضيوف، وسدد كرة قوية اصطدمت بقدم تشيزني ثم سكنت الشباك.

ورفع مبابي رصيده إلى 12 هدفًا، في تاريخ مواجهاته ضد برشلونة، بقميص باريس سان جيرمان ثم ريال مدريد.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال مدريد مبابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

0 1
بيراميدز

بيراميدز

63

تبديل لبيراميدز بنزول أحمد عاطف قطة ومصطفى زيكو وخروج الكرتي وايفرتون داسيلفا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

2 1
برشلونة

برشلونة

53

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على برشلونة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg