منح النجم الفرنسي كيليان مبابي التقدم لصالح فريقه ريال مدريد أمام غريمه التقليدي برشلونة، في مباراة الكلاسيكو، المقامة على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، من صناعة جود بيلينجهام.

وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة من بيلينجهام، كسر بها مصيدة التسلل، لينطلق مبابي خلف دفاع الضيوف، وسدد كرة قوية اصطدمت بقدم تشيزني ثم سكنت الشباك.

ورفع مبابي رصيده إلى 12 هدفًا، في تاريخ مواجهاته ضد برشلونة، بقميص باريس سان جيرمان ثم ريال مدريد.