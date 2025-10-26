المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
هدفان في 5 دقائق يشعلان الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

07:06 م 26/10/2025
بيلينجهام

بيلينجهام

اشتعلت أجواء الكلاسيكو المثير بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، بعدما شهدت المباراة هدفين متتاليين خلال 5 دقائق فقط قلبا موازين اللقاء ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ففي الدقيقة 38، أدرك برشلونة التعادل عبر فيرمين لوبيز، بعد هجمة منسقة بدأها أردا جولر بقطع الكرة وتمريرها إلى راشفورد، الذي أرسل كرة أرضية متقنة قابلها لوبيز بتسديدة قوية داخل الشباك، معلنًا تعادل البارسا 1-1.

لكن رد ريال مدريد لم يتأخر، إذ تمكن الفريق الملكي من استعادة التقدم سريعًا في الدقيقة 43، بعد انطلاقة مميزة من فينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى، أرسل على إثرها عرضية قوية، وصلت إلى ميليتاو الذي هيأها برأسه نحو بيلينجهام، ليسدد الأخير بقوة داخل المرمى ويمنح فريقه التقدم 2-1 في لحظة أشعلت مدرجات البرنابيو.

وشهدت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، إثارة تحكيمية منذ الدقائق الأولى. مزيد من التفاصيل

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

