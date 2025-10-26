المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بيلينجهام ومبابي يردان على لامين.. ريال مدريد ينتصر في الكلاسيكو أمام برشلونة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:24 م 26/10/2025
احتفال بيلينجهام ومبابي

احتفال بيلينجهام ومبابي ثنائي ريال مدريد ضد برشلونة

حقق نادي ريال مدريد فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه برشلونة، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

واحتسب الحكم سوتو جرادو ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة الثانية لصالح فينيسيوس جونيور على لامين يامال، لكنه قرر إلغاء الركلة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل كيليان مبابي هدفًا لصالح ريال مدريد بتسديدة صاروخية، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتقدم ريال مدريد بأقدام نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 22، بعد تمريرة متقنة من جود بيلينجهام كسر بها مصيدة التسلل.

وأدرك برشلونة التعادل بعد هفوة من أردا جولر، نجح بيدري في قطع الكرة، لتصل إلى راشفورد الذي أرسل عرضية أرضية متقنة، تابعها فيرمين لوبيز في الشباك، في الدقيقة 38.

واستعاد ريال مدريد تقدمه سريعًا، في الدقيقة 43، بعد عرضية من فينيسيوس جونيور، تابعها إيدير ميليتاو برأسية، لتصل إلى جود بيلينجهام الذي أسكنها الشباك الخالية بسهولة.

واحتسب الحكم سوتو جرادو ركلة جزاء لصالح ريال مدريد بعد لمسة يد على إريك جارسيا، عقب العودة لتقنية الفيديو، لكن الحارس البولندي تشيزني تصدى ببراعة لتسديدة كيليان مبابي، في الدقيقة 52.

وكاد برشلونة أن يدرك التعادل في الدقائق الأخيرة، بعد تمريرة متقنة من لامين يامال، نحو جول كوندي، لكن الأخير استلم الكرة بشكل خاطئ لتصل ليد الحارس تيبو كورتوا.

وتلقى بيدري البطاقة الحمراء في الدقيقة 99، عقب حصوله على الإنذار الثاني بعد التحام مع تشواميني.

وشهدت نهاية المباراة مشادة بين لاعبي الفريقين، وذلك بعد تصريحات لامين يامال نجم برشلونة التي سخر فيها من ريال مدريد قبل اللقاء.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة، بعدما حقق فوزه التاسع هذا الموسم، ليحلق في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، موسعًا الفارق مع أقرب ملاحقيه برشلونة.

وفي المقابل تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة، بعدما تلقى الهزيمة الثانية له هذا الموسم في الليجا، محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب.

