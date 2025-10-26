وقعت مشادة كلامية عنيفة بين نجوم ريال مدريد وبرشلونة بعد نهاية الكلاسيكو الذي أقيم هذا المساء على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني 2025-2026، اشتبك خلالها البرازيلي فينيسيوس جونيور مع الإسباني لامين يامال.

ويدين ريال مدريد بالفضل في تفوقه (2-1) إلى ثنائية كيليان مبابي وجود بيلينجهام، فيما سجل فيرمين لوبيز هدف برشلونة الوحيد.

مشادة عنيفة بعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

انتظر نجوم ريال مدريد نهاية الدقائق الـ90 من أجل الاشتباك مع لامين يامال بسبب التصريحات التي أدلى بها قبل أيام.

وكان يامال سخر من ريال مدريد قبل أيام من كلاسيكو الدوري الإسباني، إذ وصف النادي العاصمي بـ"أنه فريق اعتاد أن يسرق ثم يشتكي"، ما أثار غضب فريق المدرب تشابي ألونسو.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن المشادة الكلامية بدأت برعاية من داني كارفخال، عندما توجه قائد ريال مدريد إلى لامين يامال ثم قال له: (إذا كنت تتحدث كثيرًا فعليك أن تتحمل النتائج).

ورد يامال بعدما وصل إليه دعم من زملائه في برشلونة بالتلويح لعدد من لاعبي ريال مدريد، كما ردد: (أنتظركم في الخارج).

وتدخل فينيسيوس جونيور ليشير إلى يامال بيديه مرددًا: (أنت تتحدث كثيرًا)، ما دفع لاعب برشلونة لدعوته إلى الاشتباك معه عند غرف الملابس بعيدًا عن الكاميرات التليفزيونية.

وبالفعل، انطلق فينيسيوس مسرعًا نحو يامال، لكن اللاعبين الآخرين تدخلوا في الوقت المناسب.

وطلب ألونسو من لاعبي ريال مدريد العودة إلى منتصف ملعب سانتياجو برنابيو من أجل الاحتفال مع الجماهير بالفوز الدرامي (2-1) على برشلونة، ما أبقى الميرنجي في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن الغريم الكاتالوني.