دافع اللاعب الهولندي فرانكي دي يونج عن لامين يامال، زميله في نادي برشلونة، موضحًا أن الأخير لم يقل إن ريال مدريد يسرق ثم يشتكي، التصريح الذي أثار الكثير من الجدل في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد (2-1) على برشلونة في مباراة جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني.

دي يونج يدافع عن يامال

وقال دي يونج في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لامين لم يقل إن ريال مدريد يسرق ويشتكي، لم يقلها بشكل مباشر.. كان في برنامج تليفزيوني، والناس تقول العديد من الأشياء، لكنني لم أسمعه يقول ذلك".

وأضاف: "أستطيع تفهم غضب لاعبي ريال مدريد، لكن المسألة ليست بهذا الحجم الكبير".

وواصل تصريحاته: "إذا كان كارفخال يرى أن يامال لم يكن عليه الإدلاء بتلك التصريحات، فكان بإمكانه أن يتصل به ويتحدث معه على انفراد.. خاصة أنهما زميلان في منتخب إسبانيا".

فوضى في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

انتظر نجوم ريال مدريد نهاية الدقائق الـ90 من أجل الاشتباك مع لامين يامال بسبب التصريحات التي أدلى بها قبل أيام.

وكان يامال سخر من ريال مدريد قبل أيام من كلاسيكو الدوري الإسباني، إذ وصف النادي العاصمي بـ"أنه فريق اعتاد أن يسرق ثم يشتكي"، ما أثار غضب فريق المدرب تشابي ألونسو.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية كواليس المشادة الكلامية التي وقعت بين اللاعبين بسبب تصريحات يامال. (طالع التفاصيل من هنا)