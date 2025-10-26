المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 1
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

1 0
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

ألونسو: الفوز له أهمية أكبر من الثلاث نقاط.. وسأتحدث مع فينيسيوس داخليًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:00 م 26/10/2025
احتفال تشابي ألونسو

احتفال تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

عبر تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن سعادته بتحقيق الانتصار على حساب غريمه برشلونة، بنتيجة 2-1 في لقاء الكلاسيكو، متطرقًا للحديث عن غضب لاعبه فينيسيوس جونيور عقب استبداله.

وقال تشابي ألونسو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، ثم لقناة ريال مدريد: "أنا سعيد جدًا بالفوز وبهذا الأداء الرائع، والتضحية التي قدمها اللاعبون".

وأضاف: "الفوز كان ضروريًا لنا وللجماهير، رأيت الملعب يهتز احتفالًا بكل ما حدث، الفوز لم يكن من أجل الثلاث نقاط بكل كانت أهميته أكبر من ذلك".

وواصل: "أهمية هذا الفوز كانت في تعزيز قناعة اللاعبين بقدرتهم على الفوز، في مثل هذه المباريات الكبيرة، وليس فقط بحصد الثلاث نقاط".

وأكمل: "سيطرنا على فترات كثيرة من أحداث المباراة، النتيجة كانت قريبة، لكننا دافعنا بشكل جماعي مميز، وهاجمنا بذكاء عند الاستحواذ على الكرة، سيكون من الجيد جدًا أن نواصل التطور، لكن لا يزال أمامنا الكثير".

وعن غضب فينيسيوس عقب استبداله، علق ألونسو قائلًا: "هناك الكثير من الإيجابيات في المباراة، فينيسيوس قدم أداءً رائعًا، لكن لا اريد أن نفقد تركيزنا، سنتحدث عن هذا الأمر داخليًا".

وتحدث ألونسو بشأن التفكير في لامين يامال، قائلًا: "الفريق كان متحمسًا جدًا، أنا سعيد من أجل اللاعبين، لم نمنحهم الكثير من الفرص".

مباراة برشلونة القادمة
الكلاسيكو فينيسيوس جونيور تشابي ألونسو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
المصري

المصري

1 0
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

65

تبديلين لصالح المصري.. دخول كريم العراقي ومحمود حمادة وخروج مصطفى أبو الخير ومنذر طمين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
