عبر تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن سعادته بتحقيق الانتصار على حساب غريمه برشلونة، بنتيجة 2-1 في لقاء الكلاسيكو، متطرقًا للحديث عن غضب لاعبه فينيسيوس جونيور عقب استبداله.

وقال تشابي ألونسو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، ثم لقناة ريال مدريد: "أنا سعيد جدًا بالفوز وبهذا الأداء الرائع، والتضحية التي قدمها اللاعبون".

وأضاف: "الفوز كان ضروريًا لنا وللجماهير، رأيت الملعب يهتز احتفالًا بكل ما حدث، الفوز لم يكن من أجل الثلاث نقاط بكل كانت أهميته أكبر من ذلك".

وواصل: "أهمية هذا الفوز كانت في تعزيز قناعة اللاعبين بقدرتهم على الفوز، في مثل هذه المباريات الكبيرة، وليس فقط بحصد الثلاث نقاط".

وأكمل: "سيطرنا على فترات كثيرة من أحداث المباراة، النتيجة كانت قريبة، لكننا دافعنا بشكل جماعي مميز، وهاجمنا بذكاء عند الاستحواذ على الكرة، سيكون من الجيد جدًا أن نواصل التطور، لكن لا يزال أمامنا الكثير".

وعن غضب فينيسيوس عقب استبداله، علق ألونسو قائلًا: "هناك الكثير من الإيجابيات في المباراة، فينيسيوس قدم أداءً رائعًا، لكن لا اريد أن نفقد تركيزنا، سنتحدث عن هذا الأمر داخليًا".

وتحدث ألونسو بشأن التفكير في لامين يامال، قائلًا: "الفريق كان متحمسًا جدًا، أنا سعيد من أجل اللاعبين، لم نمنحهم الكثير من الفرص".