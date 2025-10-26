المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشواميني: أعجبتني تصريحات يامال.. لقد جعلت ريال مدريد أقوى أمام برشلونة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:00 م 26/10/2025
تشواميني

تشواميني من مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يرى اللاعب الفرنسي أوريلين تشواميني أن تصريحات الإسباني لامين يامال جعلت ريال مدريد يظهر أقوى ضد برشلونة، مساء اليوم الأحد.

وفاز ريال مدريد (2-1) على برشلونة في مباراة جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني.

تصريحات تشواميني عن يامال

وقال تشواميني في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لعبنا مباراة برشلونة كما يجب، وقمنا بكل ما طلبه منا تشابي ألونسو".

وأضاف: "كانت لدينا فرصة جديدة لإظهار ما يمكننا القيام به.. يجب أن نستمر على هذا النهج، فالفوز يمنحنا 3 نقاط فقط، وما يزال أمامنا نقاط أخرى علينا تحقيقها".

وعن تصريحات يامال، استفاض: "تعجبني هذه الأمور.. في نهاية المباراة رأينا بعض التوتر بين اللاعبين، لكنه شيء طبيعي يساعدنا على التنافس، وعندما كنت صغيرًا كنت أرى مثل هذه الأمور ضد برشلونة لذا لا بأس، هي مجرد كلمات، ولا توجد نية سيئة، بل زادتنا عزيمة على القتال أكثر".

وأتم: "بالنسبة لي لا مشكلة في تصريحات يامال.. إذا أراد التحدث فلا بأس، والمباريات تحسم في الملعب، وهذا ما حدث".

فوضى في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

انتظر نجوم ريال مدريد نهاية الدقائق الـ90 من أجل الاشتباك مع لامين يامال بسبب التصريحات التي أدلى بها قبل أيام.

وكان يامال سخر من ريال مدريد قبل أيام من كلاسيكو الدوري الإسباني، إذ وصف النادي العاصمي بـ"أنه فريق اعتاد أن يسرق ثم يشتكي"، ما أثار غضب فريق المدرب تشابي ألونسو.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية كواليس المشادة الكلامية التي وقعت بين اللاعبين بسبب تصريحات يامال. (طالع التفاصيل من هنا)

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني تشواميني

