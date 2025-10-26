المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"سأغادر الفريق".. الكشف عن حديث فينيسيوس أثناء خروجه غاضباً في الكلاسيكو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:14 ص 27/10/2025
فينيسيوس

فينيسيوس جونيور

شهدت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، أمس الأحد، العديد من اللقطات المثيرة للجدل، كان أبرزها لحظة استبدال فينيسيوس جونيور لاعب النادي الملكي.

وحقق نادي ريال مدريد الفوز على برشلونة بنتيجة (2-1)، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

غضب فينيسيوس

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور الجدل، خلال مباراة الكلاسيكو بين فريقه ريال مدريد، وغريمه التقليدي برشلونة.

وقرر تشابي ألونسو استبدال نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بمواطنه رودريجو في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وظهر فينيسيوس معترضًا على قرار استبداله، حيث غادر أرضية الملاعب، ورفض الجلوس على مقاعد البدلاء، متجهًا إلى غرف الملابس.

وبعد عدة دقائق، عاد فينيسيوس جونيور للجلوس على دكة بدلاء ريال مدريد، لكن ظلت علامات الاستياء حاضرة على وجهه.

حديث فينيسيوس أثناء خروجه غاضباً في الكلاسيكو

شبكة DAZN العالمية، كشفت ما قاله فينيسيوس جونيور أثناء خروجه كبديل في مباراة الكلاسيكو.

لم يُصدق البرازيلي أنه اضطر لمغادرة الملعب قبل الموعد المُتوقع، فهذه المرة وعلى عكس المرات السابقة، كان غضبه أكثر وضوحًا.

ولم يُخفِ جناح ريال مدريد اعتراضه على قرار تشابي ألونسو: "أنا؟ أنا؟ مستر، مستر".. صاح البرازيلي مفتوح الذراعين مُطالبًا بتفسير.

وقال فينيسيوس بوضوح قبل مغادرته لغرفة الملابس: "سأغادر الفريق.. سأغادر، أفضل أن أغادر".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو فينيسيوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg