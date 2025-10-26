شهدت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، أمس الأحد، العديد من اللقطات المثيرة للجدل، كان أبرزها لحظة استبدال فينيسيوس جونيور لاعب النادي الملكي.

وحقق نادي ريال مدريد الفوز على برشلونة بنتيجة (2-1)، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

غضب فينيسيوس

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور الجدل، خلال مباراة الكلاسيكو بين فريقه ريال مدريد، وغريمه التقليدي برشلونة.

وقرر تشابي ألونسو استبدال نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بمواطنه رودريجو في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وظهر فينيسيوس معترضًا على قرار استبداله، حيث غادر أرضية الملاعب، ورفض الجلوس على مقاعد البدلاء، متجهًا إلى غرف الملابس.

وبعد عدة دقائق، عاد فينيسيوس جونيور للجلوس على دكة بدلاء ريال مدريد، لكن ظلت علامات الاستياء حاضرة على وجهه.

حديث فينيسيوس أثناء خروجه غاضباً في الكلاسيكو

شبكة DAZN العالمية، كشفت ما قاله فينيسيوس جونيور أثناء خروجه كبديل في مباراة الكلاسيكو.

لم يُصدق البرازيلي أنه اضطر لمغادرة الملعب قبل الموعد المُتوقع، فهذه المرة وعلى عكس المرات السابقة، كان غضبه أكثر وضوحًا.

ولم يُخفِ جناح ريال مدريد اعتراضه على قرار تشابي ألونسو: "أنا؟ أنا؟ مستر، مستر".. صاح البرازيلي مفتوح الذراعين مُطالبًا بتفسير.

وقال فينيسيوس بوضوح قبل مغادرته لغرفة الملابس: "سأغادر الفريق.. سأغادر، أفضل أن أغادر".