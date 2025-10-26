شهدت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، أمس الأحد، العديد من اللقطات المثيرة للجدل.

وحقق نادي ريال مدريد الفوز على برشلونة بنتيجة (2-1)، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

لقطات لم تُذع بالكلاسيكو

تابع سيزار سوتو جرادو حكم مواجهة الكلاسيكو عن كثب شجارين اندلعا على أرضية سانتياجو برنابيو، الأول بين مقاعد البدلاء بعد حصول بيدري على بطاقته الصفراء الثانية لعرقلته تشواميني في الدقيقة 90، لم يكن واضحًا ما حدث، لكن فينيسيوس هو من بدأ الشجار، حيث ذهب إلى مقاعد بدلاء برشلونة ليقول شيئًا.

ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، فمع صافرة النهاية، اقترب داني كارفاخال وتيبو كورتوا من لامين يامال لانتقاده على تصريحاته قبل المباراة، فاضطر زملاؤه إلى إنقاذه، وتفاقم الوضع عندما اقترب فينيسيوس لفعل الشيء نفسه ودخل في جدال حاد مع لاعب برشلونة.

وكشف تقرير سوتو جرادو حكم مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، العديد من المفاجآت لم تلتقطها عدسات الكاميرات، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

وكتب سوتو جرادو في تقريره: "في الدقيقة 90، طُرد اللاعب (13) أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد، للسبب التالي: لمغادرته مقعد البدلاء باتجاه مقعد الفريق المنافس، بموقف عدواني، واضطرار زملائه إلى تقييده".

ولم يكن هذا هو الشيء الوحيد الذي كشفه تقرير المباراة، إذ شهد أيضًا ست بطاقات صفراء بسبب الشجار الذي وقع في الدقيقة 90، حصل عليها إيدير ميليتاو ورودريجو وفينيسيوس من ريال مدريد، بينما حصل فيرمين لوبيز وأليخاندرو بالدي وفيران توريس من برشلونة.