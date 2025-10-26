المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
على خطى زيدان.. ألونسو يتفوق في أول كلاسيكو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:19 ص 27/10/2025
تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

نجح المدرب الشاب تشابي ألونسو، في تحقيق الفوز بأول مباراة كلاسيكو له مع ناديه ريال مدريد، ضد غريمه التقليدي برشلونة، والتي انتهت بانتصار الميرنجي مساء أمس، بهدفين مقابل هدف.

وتفوق الفريق الملكي على ملعبه سنتياجو برنابيو، بفضل ثنائية مبابي وبيلينجهام، لينجح ألونسو في توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، متربعًا على صدارة الدوري الإسباني.

وأصبح ألونسو أول مدرب يفوز بلقاء الكلاسيكو الأول له مع ريال مدريد، منذ الفرنسي زين الدين زيدان عام 2016 في الدوري الإسباني، بهدفين مقابل هدف أيضًا.

وكان مدربو ريال مدريد قد سقطوا في فخ الهزيمة أو التعادل أمام برشلونة، في أول كلاسيكو لهم، منذ بيلجريني عام 2009، عندما خسر بهدف نظيف سجله زلاتان إبراهيموفيتش على ملعب كامب نو.

وتلقى مورينيو خسارة قاسية على يد برشلونة، في اللقاء الأول ضد الفريق الكتالوني، كمدرب لريال مدريد، بخماسية دون رد، بينما خسر أنشيلوتي أول كلاسيكو له بنتيجة 2-1 عام 2013.

كانت لهزيمة رافائيل بينيتيز في أول كلاسيكو يُديره بعد توليه مسؤولية ريال مدريد في صيف 2015 عواقب وخيمة، بعدما خسر بنتيجة 4-0، ليكون بداية النهاية للمدرب الإسباني مع الميرنجي.

وبعد ذلك أعاد زيدان الانتصارات لمدربي ريال مدريد في صراع الكلاسيكو الأول، قبل أن يمر خليفته جولين لوبيتيجي بوضع مشابه جدًا لما حدث مع رافا بينيتيز، بعدما تعرض لخسارة بخماسية مقابل هدف، وتعرض بعدها للإقالة.

وتولى الأرجنتيني سولاري قيادة ريال مدريد لفترة ليست بالطويلة، لكنه لم ينتصر في الكلاسيكو الأول، مكتفيًا بتحقيق التعادل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد زيدان ألونسو

