المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: بيلينجهام يواجه خطر الإيقاف بسبب إشارته الخارجة أمام برشلونة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:20 م 27/10/2025
بيلينجهام

بيلينجهام

يواجه جود بيلينجهام، لاعب وسط نادي ريال مدريد، عقوبة الإيقاف، بعد إشارته الخارجة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بالأمس في الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف أمام برشلونة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة العاشرة من الليجا.

وسجل بيلينجهام هدف الفوز لريال مدريد أمام برشلونة.

ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن بيلينجهام قام بإشارة خارجة في مباراة برشلونة، قد تعرضه لعقوبة الإيقاف.

وكشفت الصحيفة، أن بيلينجهام كان قد قام بنفس الفعل في مباراة إنجلترا أمام سلوفاكيا في بطولة يورو 2024.

وتعرض بيلينجهام لعقوبة وقتها بالإيقاف لمدة مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

وشهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة، مشاجرة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء اللقاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن المشادة الكلامية بدأت برعاية من داني كارفخال، عندما توجه قائد ريال مدريد إلى لامين يامال ثم قال له: (إذا كنت تتحدث كثيرًا فعليك أن تتحمل النتائج).

 

مباراة ريال مدريد القادمة
برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني الكلاسيكو بيلينجهام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg