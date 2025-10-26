يواجه جود بيلينجهام، لاعب وسط نادي ريال مدريد، عقوبة الإيقاف، بعد إشارته الخارجة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بالأمس في الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف أمام برشلونة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة العاشرة من الليجا.

وسجل بيلينجهام هدف الفوز لريال مدريد أمام برشلونة.

ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن بيلينجهام قام بإشارة خارجة في مباراة برشلونة، قد تعرضه لعقوبة الإيقاف.

وكشفت الصحيفة، أن بيلينجهام كان قد قام بنفس الفعل في مباراة إنجلترا أمام سلوفاكيا في بطولة يورو 2024.

وتعرض بيلينجهام لعقوبة وقتها بالإيقاف لمدة مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

وشهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة، مشاجرة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء اللقاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن المشادة الكلامية بدأت برعاية من داني كارفخال، عندما توجه قائد ريال مدريد إلى لامين يامال ثم قال له: (إذا كنت تتحدث كثيرًا فعليك أن تتحمل النتائج).