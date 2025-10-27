المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريال مدريد يدعم ألونسو بعد خلافه مع فينيسيوس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:48 م 27/10/2025
فينيسيوس وألونسو

فينيسيوس وألونسو

يحظى تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، بدعم إدارة ناديه في أي قرار يتخذه ضد لاعبه فينيسيوس جونيور، بعد خلافهما في مباراة الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة.

وأبدى فينيسيوس غضبه بعد استبداله بزميله رودريجو في الدقيقة 72 من المباراة التي فاز بها ريال مدريد 2-1، مساء أمس الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

واتجه فيني مباشرة إلى غرفة الملابس، ثم عاد مجددا ليجلس على مقاعد البدلاء، وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه أبدى اعتراضه على تبديله، وهدد المدرب بالرحيل عن الفريق.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد عبّر عن دعمه الكامل للمدرب تشابي ألونسو عقب تصرف الجناح البرازيلي.

وأكد التقرير أن جميع القرارات التي يتخذها ألونسو، بما في ذلك التبديلات، تحظى بـ"دعم كامل"، مشددا على أهمية الحفاظ على الانضباط والاحترام داخل الفريق.

ووصفت مصادر داخل النادي سلوك فينيسيوس بأنه "غير مقبول"، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن التركيز الحالي ينصب على دعم سلطة ألونسو وقراراته.

ويفكر ريال مدريد في اتخاذ إجراءات انضباطية داخلية، إلى جانب عقد مناقشات بمشاركة قادة الفريق، إلا أن موقفه تجاه قرارات ألونسو يبقى محوريا وثابتا.

ومن المتوقع أن يتحدث الجهاز الفني مع فينيسيوس لتأكيد أهمية الانضباط الجماعي واحترام القيادة داخل الفريق.

ريال مدريد الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور

