أبرز نادي برشلونة، تألق حارس مرمى الفريق، فويتشيك تشيزني، خلال مباراة الكلاسيكو ضد نادي ريال مدريد، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

تشيزني يتصدى لركلة جزاء مبابي

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي، إن إن تشيزني قدم أداءً استثنائيًا في مباراة الكلاسيكو، بتصديه إلى 9 كرات خطيرة، أبرزها ركلة جزاء من كيليان مبابي.

أضاف برشلونة أن تشيزني كان أبرز لاعبيه أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، في أول مشاركة له بالكلاسيكو في مدريد.

واصل أن تشيزني رعم تصديه إلى 9 كرات محققة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الهزيمة، حيث إنه بجانب التصدي لركلة جزاء مبابي، فهو منع فرصًا من فينيسيوس وهويسن وبيلينجهام ورودريجو.

وتمكن تشيزني من إيقاف سلسلة 23 ركلة جزاء ناجحة لمنافسي برشلونة، منذ تصدي أندريه تير شتيجن، أمام روجر مارتي لاعب ليفانتي، أبريل 2022.

بينما كان آخر مباراة أهدر فيها ريال مدريد ركلة جزاء بالكلاسيكو، ترجع إلى يونيو 1991، بينما آخر تصدي لركلة جزاء في قمة الريال وبرشلونة، كانت من نصيب إيكر كاسياس أمام صامويل إيتو.

وانضم مبابي بعد إهدار ركلة الجزاء إلى قائمة لاعبين فشلوا في التسجيل أمام تشيزني، مثل ميسي، ونيمار ودجيكو، وباريديس، وهيجواين، وكيسييه، وأوسيمين.