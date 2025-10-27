كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الإثنين، أن اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور يفكر بالفعل في الرحيل عن نادي ريال مدريد، لأنه يعتقد بأن المدرب الإسباني تشابي ألونسو لا يحبه.

وكان فينيسيوس اعترض بشدة على استبداله في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة عند حدود الدقيقة 70، إذ بدا غاضبًا من ألونسو، كما هبط على الفور إلى غرفة الملابس قبل أن يعود في غضون دقائق إلى مقاعد البدلاء مجددًا.

فينيسيوس يفكر في الرحيل عن ريال مدريد

يملك فينيسيوس عقدًا مع ريال مدريد حتى يونيو 2027، كما عبر في وقت سابق عن رغبته في البقاء أطول فترة ممكنة في ملعب سانتياجو برنابيو.

ورغم ذلك، بدأ فينيسيوس في دراسة إمكانية الرحيل عن ريال مدريد في يناير المقبل، بحسب صحيفة آس الإسبانية، إذا واصل تشابي ألونسو التعامل معه بالأسلوب نفسه، حيث يشعر اللاعب البرازيلي بأن المدرب لا يحبه، رغم أنه يطبق كل التعليمات التي يطلبها منه، خاصة في اللقاء الأخير ضد برشلونة.

ويشعر فينيسيوس أن ألونسو لا يمنحه تلك المكانة التي يستحقها في ريال مدريد، رغم أنه كان لاعبًا حاسمًا في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2022 و2024.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن المشكلة بين ألونسو وفينيسيوس قديمة، تعود إلى اجتماع بينهما في 22 سبتمبر، حيث كان التوتر شديدًا بعد أن جلس البرازيلي على مقاعد البدلاء في مباراتين من أول أربع مباريات خاضها ريال مدريد هذا الموسم، ما لم يفهمه صاحب الـ25 عامًا.

وبدأ فينيسيوس 10 من أصل 13 مباراة كأساسي في ريال مدريد هذا الموسم، لكنه لم يكمل سوى 3 فقط.