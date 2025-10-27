المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

0 1
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

1 2
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

0 3
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ألونسو لا يحبه.. تقارير: فينيسيوس يفكر في الرحيل عن ريال مدريد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:41 م 27/10/2025
فينيسيوس

فينيسيوس - لاعب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الإثنين، أن اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور يفكر بالفعل في الرحيل عن نادي ريال مدريد، لأنه يعتقد بأن المدرب الإسباني تشابي ألونسو لا يحبه.

وكان فينيسيوس اعترض بشدة على استبداله في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة عند حدود الدقيقة 70، إذ بدا غاضبًا من ألونسو، كما هبط على الفور إلى غرفة الملابس قبل أن يعود في غضون دقائق إلى مقاعد البدلاء مجددًا.

فينيسيوس يفكر في الرحيل عن ريال مدريد

يملك فينيسيوس عقدًا مع ريال مدريد حتى يونيو 2027، كما عبر في وقت سابق عن رغبته في البقاء أطول فترة ممكنة في ملعب سانتياجو برنابيو.

ورغم ذلك، بدأ فينيسيوس في دراسة إمكانية الرحيل عن ريال مدريد في يناير المقبل، بحسب صحيفة آس الإسبانية، إذا واصل تشابي ألونسو التعامل معه بالأسلوب نفسه، حيث يشعر اللاعب البرازيلي بأن المدرب لا يحبه، رغم أنه يطبق كل التعليمات التي يطلبها منه، خاصة في اللقاء الأخير ضد برشلونة.

ويشعر فينيسيوس أن ألونسو لا يمنحه تلك المكانة التي يستحقها في ريال مدريد، رغم أنه كان لاعبًا حاسمًا في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2022 و2024.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن المشكلة بين ألونسو وفينيسيوس قديمة، تعود إلى اجتماع بينهما في 22 سبتمبر، حيث كان التوتر شديدًا بعد أن جلس البرازيلي على مقاعد البدلاء في مباراتين من أول أربع مباريات خاضها ريال مدريد هذا الموسم، ما لم يفهمه صاحب الـ25 عامًا.

وبدأ فينيسيوس 10 من أصل 13 مباراة كأساسي في ريال مدريد هذا الموسم، لكنه لم يكمل سوى 3 فقط.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg