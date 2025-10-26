المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

0 1
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

1 2
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

0 3
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميا.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كارفخال

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:43 م 27/10/2025
كارفاخال

داني كارفاخال - لاعب ريال مدريد

أعلن ريال مدريد مساء اليوم الإثنين، تفاصيل إصابة داني كارفخال، الظهير الأيمن، والتي تعرض لها مؤخرًا.

وكان داني كارفخال قد شارك في مباراة ريال مدريد وبرشلونة، وخرج في الدقيقة 72 من زمن الشوط الثاني.

وأوضح ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، أنه بعد الفحوصات الطبية التي أجراها كارفخال من قبل الجهاز الطبي، تبين أن إصابته عبارة عن خلع في مفصل الركبة اليسرى، على أن يخضع الظهير الأيمن لجراحة تنظير مفصل.

ولم يكشف ريال مدريد في بيانه مدة غياب كارفخال، لكن من المؤكد غيابه عن المباراة القادمة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

وانتصر ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإسباني 2025-26.

ولعب الظهير الأيمن مع ريال مدريد في الموسم الحالي 8 مباريات بواقع 443 دقيقة.

كارفخال كان قد عاد من إصابة طويلة وهي قطع في الرباط الصليبي، تعرض لها خلال مباراة فياريال بالدوري الإسباني في الموسم الماضي.

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني داني كارفخال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg