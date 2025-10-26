رسميا.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كارفخال

أعلن ريال مدريد مساء اليوم الإثنين، تفاصيل إصابة داني كارفخال، الظهير الأيمن، والتي تعرض لها مؤخرًا.

وكان داني كارفخال قد شارك في مباراة ريال مدريد وبرشلونة، وخرج في الدقيقة 72 من زمن الشوط الثاني.

وأوضح ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، أنه بعد الفحوصات الطبية التي أجراها كارفخال من قبل الجهاز الطبي، تبين أن إصابته عبارة عن خلع في مفصل الركبة اليسرى، على أن يخضع الظهير الأيمن لجراحة تنظير مفصل.

ولم يكشف ريال مدريد في بيانه مدة غياب كارفخال، لكن من المؤكد غيابه عن المباراة القادمة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

وانتصر ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإسباني 2025-26.

ولعب الظهير الأيمن مع ريال مدريد في الموسم الحالي 8 مباريات بواقع 443 دقيقة.

كارفخال كان قد عاد من إصابة طويلة وهي قطع في الرباط الصليبي، تعرض لها خلال مباراة فياريال بالدوري الإسباني في الموسم الماضي.