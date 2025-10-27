واصل قطار أتلتيكو مدريد انطلاقته في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما انتصر على فريق ريال بيتيس، ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وفاز أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني 2025-26.

وبادر جوليانو سيميوني بالتسجيل لأتلتيكو في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، قبل أن يضيف أليكس باينا الهدف الثاني في الدقيقة 45+2 ليحقق الفوز الخامس في مسابقة الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة، يصل رفاق دييجو سيميوني للنقطة الـ 19 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني محتلا بهم المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن فياريال صاحب المركز الثالث و3 نقاط عن الوصيف برشلونة، أما ريال مدريد فمتصدر برصيد 27 نقطة.

بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة الـ 16 في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

ليعوض أتلتيكو مدريد الهزيمة القاسية التي تلقاها من أرسنال بنتيجة 4-0 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، كما أنه وصل انتصاراته بعدما فاز على أوساسونا في الجولة الماضية بنتيجة 1-0.

