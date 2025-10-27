المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
22:45
ميلان

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر

النصر

- -
21:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
ليتشي

ليتشي

- -
20:30
نابولي

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأخدود

الأخدود

- -
18:10
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نجل سيميوني يسجل.. أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بثنائية في الدوري الإسباني

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:06 ص 28/10/2025
أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد - صورة أرشيفية

واصل قطار أتلتيكو مدريد انطلاقته في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما انتصر على فريق ريال بيتيس، ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وفاز أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني 2025-26.

وبادر جوليانو سيميوني بالتسجيل لأتلتيكو في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، قبل أن يضيف أليكس باينا الهدف الثاني في الدقيقة 45+2 ليحقق الفوز الخامس في مسابقة الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة، يصل رفاق دييجو سيميوني للنقطة الـ 19 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني محتلا بهم المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن فياريال صاحب المركز الثالث و3 نقاط عن الوصيف برشلونة، أما ريال مدريد فمتصدر برصيد 27 نقطة.

بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة الـ 16 في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

ليعوض أتلتيكو مدريد الهزيمة القاسية التي تلقاها من أرسنال بنتيجة 4-0 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، كما أنه وصل انتصاراته بعدما فاز على أوساسونا في الجولة الماضية بنتيجة 1-0.

للتعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة اضغط هنا

مباراة اتلتيكو مدريد القادمة
ريال بيتيس الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد سيميوني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg