بسبب إصاباته.. كريستنسن يخرج من أولويات برشلونة

بات تجديد عقد المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن مع برشلونة بعيدا عن أولويات النادي الكتالوني في الوقت الحالي، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

كريستنسن انضم إلى برشلونة في 2022 قادما من تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد حتى صيف 2026 (نهاية الموسم الحالي).

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تجديد عقد أندرياس كريستنسن أصبح خيارا غير مطروح حاليا، خاصة بعدما تعرض لانتكاسة جديدة تُضاف إلى سجل إصاباته المتكررة.

وأشار التقرير إلى أن كريستنسن يرغب في البقاء مع البارسا، لكن تكرار غياباته والشكوك حول قدرته على العودة لمستواه السابق، يجعله قريبا من الرحيل.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن صاحب الـ29 عاما هو أحد اللاعبين الذين يرغب برشلونة في التخلص منهم، لكنه يرفض الرحيل مفضلا البقاء حتى نهاية عقده.

جدير بالذكر أن كريستنسن شارك في 9 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

