سبورت: فليك أمام مهمة إعادة البناء في برشلونة

الهزيمة التي تلقاها برشلونة في البرنابيو لم تكن كارثة، لكنها أيضًا لم تكن مجرد عثرةٍ عابرة. إذا أراد الفريق أن يواصل موسمه بثبات، فعلى هانز فليك أن يتوقف عن البحث عن المبررات، وأن يواجه حقيقة أن فريقه يعاني من انهيار دفاعي وهيكلي واضح. فالمشكلة لا تتعلق فقط بمصيدة التسلل التي نجح الخصوم في دراستها، بل بغياب الضغط من الأمام الذي جعل منظومة الفريق بأكملها تفقد توازنها، وفق ما كشفته صحيفة سبورت.

الحديث عن "الروح" و"الحدة" لم يعد كافيًا، فالمطلوب هو استعادتهما فعليًا على أرض الملعب. كما يحتاج فليك إلى إعادة بناء خط الوسط الذي فقد فاعليته، إذ يظهر بيدري بمستوى مستقر، بينما يحاول فيرمين تغطية النقص قدر المستطاع دون دعم حقيقي من زملائه.

برشلونة فقد النظام والسيطرة في المباريات، والإصابات المتكررة تزيد الأمور سوءًا، لكن الحل لا يكمن في الارتجال. إنهاء مباراة أمام جيرونا بخمسة مدافعين، ووجود أراوخو كمهاجم ودي يونغ كقلب دفاع، وكاسادو كلاعب وسط داخلي، يعكس ارتباكًا تكتيكيًا واضحًا. وهنا تطرح الصحيفة تساؤلات حول تفوق باريس ومدريد بدنيًا على برشلونة، واستمرار موجة الإصابات، وتراجع مستوى لامين يامال مؤخرًا.

وترى صحيفة سبورت أن تراجع لامين لا ينفصل عن الضغوط الإعلامية الكبيرة التي تحيط به، مؤكدة أن الفريق بحاجة إلى قائد حقيقي يرشده ويحتويه. وإن لم يوجد هذا القائد في غرفة الملابس، فعلى فليك أن يقوم بهذا الدور بنفسه، لأنه بات مطالبًا بإنقاذ ما بناه في الموسم الماضي قبل أن ينهار تمامًا.