كلام فى الكورة
بيان رسمي.. ريال مدريد يعلن نجاح عملية كارفاخال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:56 م 28/10/2025
كارفاخال

داني كارفاخال - ريال مدريد

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا يعلن فيه نجاح العملية التي خضع لها لاعبه الإسباني داني كارفاخال.

وكان كارفاخال شارك في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد الماضي، وخرج في الدقيقة 72 من زمن الشوط الثاني بسبب الإصابة.

وكانت إصابة ظهير ريال مدريد عبارة عن خلع في مفصل الركبة اليسرى.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: "قائدنا داني كارفاخال خضع اليوم بنجاح لعملية تثبيت مفصل في الركبة اليمنى، وقد أُجريت العملية على يد الطبيب مانويل لييس تحت إشراف الخدمات الطبية في النادي".

وأضاف: "سيبدأ كارفاخال أعمال التعافي خلال الأيام القادمة".

وانتصر ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإسباني 2025-26.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

 

ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني داني كارفاخال ترتيب الدوري الإسباني اصابات ريال مدريد،الريال

