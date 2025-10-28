كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن مدة غياب داني كارفاخال عن صفوف ريال مدريد بعد الإصابة التي تعرض لها في الكلاسيكو ضد برشلونة.

وشارك كارفاخال في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد الماضي، وخرج في الدقيقة 72 من زمن الشوط الثاني بسبب الإصابة.

وكانت إصابة ظهير ريال مدريد عبارة عن خلع في مفصل الركبة اليسرى.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي إن كارفاخال خضع بنجاح لعملية تثبيت مفصل في الركبة اليمنى، وسيبدأ أعمال التعافي خلال الأيام القادمة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه رغم أن ريال مدريد لم يعلن عن مدة غياب كارفاخال، إلا أنهم يُقدّرون غيابه لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

وتُعد هذه ضربة أخرى لكارفاخال، الذي لم يتمكن من اللعب بانتظام منذ الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في 9 أكتوبر 2024 ضد فياريال.

وغاب المدافع عن الملاعب لمدة تسعة أشهر بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وكان قد غاب بالفعل عن مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد في وقت سابق من هذا الموسم بسبب إصابة عضلية.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا