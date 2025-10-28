من الدوري الألماني.. عرض جديد لإنقاذ إندريك

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام أحد أندية الدوري الألماني بالتعاقد مع البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

إندريك (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.

وظهرت شكوك مؤخرا حول مستقبل إندريك مع ريال مدريد، خاصة في ظل غيابه عن المباريات بشكل تام منذ بداية الموسم الحالي.

وكشفت شبكة "سبورت 1" الألمانية أن نادي شتوتجارت الألماني يرغب في التعاقد مع إندريك على سبيل الإعارة.

وبهذا ينضم شتوتجارت إلى قائمة الأندية الراغبة في ضم اللاعب الشاب، وأبرزها أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وذلك بعدما أبدى انفتاحه على الرحيل لابتعاده عن حسابات المدرب تشابي ألونسو.

ويفضل ريال مدريد إعارة اللاعب لمدة 6 أشهر مع خيار الشراء، حفاظا على السيطرة على مسار تطوره، ولا يرغب في بيعه بشكل نهائي.

واقترن اسم إندريك سابقا باحتمالية الإعارة لعدة أندية، من بينها ريال سوسيداد الإسباني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وشارك المهاجم البرازيلي الشاب في 37 مباراة بقميص "الميرينجي" الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

بينما في الموسم الحالي لم يلعب إندريك أي دقيقة مع فريق المدرب تشابي ألونسو.