شعر بانزعاج أمام ريال بيتيس.. أتلتيكو مدريد يعلن تفاصيل إصابة بابلو باريوس

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:30 م 28/10/2025
بابلو باريوس

بابلو باريوس

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها بابلو باريوس لاعب خط وسط الفريق.

وشعر لاعب خط الوسط ببعض الانزعاج خلال مباراة ريال بيتيس، أمس الإثنين، في الدوري الإسباني.

وحقق نادي أتلتيكو مدريد الفوز على ريال بيتيس، بنتيجة (2-0)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

تفاصيل إصابة بابلو باريوس

وقال أتلتيكو مدريد في بيان رسمي أصدره عبر الموقع الرسمي: "يعاني بابلو باريوس من إصابة عضلية طفيفة، شخّصها الجهاز الطبي للنادي بعد فحوصات أُجريت له".

وأتم بيان النادي المدريدي: "سيخضع لاعب الروخيبلانكوس رقم 8 لجلسات علاج طبيعي وإعادة تأهيل في صالة الألعاب الرياضية، وسيُحدد تطور إصابته عودته للمنافسة".

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 19 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

وخاض بابلو باريوس مع أتلتيكو مدريد إجمالي 13 مباراة خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، سجل خلالهم هدف وحيد كان في الليجا.

مباراة اتلتيكو مدريد القادمة
الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد ريال بيتيس الليجا بابلو باريوس

