أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، فوز إنييجو بيريز مدرب نادي رايو فاييكانو، بجائزة أفضل مدرب خلال شهر أكتوبر في المسابقة.

ويتم اختيار الفائز بجائزة أفضل مدرب في الشهر بالدوري الإسباني، عن طريق التصويت.

وتفوق مدرب رايو فاييكانو على الثنائي تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد ومانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس.

وكان ألونسو فاز بجائزة مدرب شهر أغسطس في الدوري الإسباني، بينما خسر جائزة مدرب شهر سبتمبر لصالح إيدير سارابيا المدير الفني لنادي إلتشي.

وأصبح إنييجو بيريز مدرب نادي رايو فاييكانو، هو ثالث مدرب يفوز بجائزة مدرب الشهر في الليجا هذا الموسم.

وقاد إنييجو بيريز فريق رايو فاييكانو لتحقيق 3 انتصارات متتالية في الليجا خلال شهر أكتوبر أمام ريال سوسيداد (1-0)، ليفانتي (3-0) وألافيس (1-0).

ويحتل رايو فاييكانو المركز السابع في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 14 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.