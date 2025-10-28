المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
22:45
ميلان

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر

النصر

- -
21:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
ليتشي

ليتشي

- -
20:30
نابولي

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأخدود

الأخدود

0 1
18:10
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تفوق على ألونسو وبيليجريني.. إنييجو بيريز مدرب شهر أكتوبر في الليجا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:55 م 28/10/2025
إنييجو بيريز

إنييجو بيريز

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، فوز إنييجو بيريز مدرب نادي رايو فاييكانو، بجائزة أفضل مدرب خلال شهر أكتوبر في المسابقة.

ويتم اختيار الفائز بجائزة أفضل مدرب في الشهر بالدوري الإسباني، عن طريق التصويت.

وتفوق مدرب رايو فاييكانو على الثنائي تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد ومانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس.

وكان ألونسو فاز بجائزة مدرب شهر أغسطس في الدوري الإسباني، بينما خسر جائزة مدرب شهر سبتمبر لصالح إيدير سارابيا المدير الفني لنادي إلتشي.

وأصبح إنييجو بيريز مدرب نادي رايو فاييكانو، هو ثالث مدرب يفوز بجائزة مدرب الشهر في الليجا هذا الموسم.

وقاد إنييجو بيريز فريق رايو فاييكانو لتحقيق 3 انتصارات متتالية في الليجا خلال شهر أكتوبر أمام ريال سوسيداد (1-0)، ليفانتي (3-0) وألافيس (1-0).

ويحتل رايو فاييكانو المركز السابع في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 14 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

مباراة رايو فاييكانو القادمة
ريال مدريد ريال بيتيس بيليجريني رايو فاييكانو تشابي ألونسو إنييجو بيريز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg