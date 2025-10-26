المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
22:45
ميلان

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر

النصر

1 2
21:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
ليتشي

ليتشي

0 0
20:30
نابولي

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأخدود

الأخدود

0 1
18:10
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم الإثارة... الكلاسيكو بين الأقل في وقت اللعب الفعلي بالدوري الإسباني

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:40 م 28/10/2025
مشادة بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة بعد الكلاسيكو

الكلاسيكو

احتضن ملعب سانتياجو برنابيو مباراة الكلاسيكو يوم الأحد الماضي، والتي فاز بها ريال مدريد بنتيجة 2-1 على حساب برشلونة.

ووفقاً لبيانات شبكة "أوبتا"، استمرت المباراة لمدة 106 دقائق و52 ثانية إجمالاً، لكن كم كان منها وقت لعب فعلي؟ كم من الوقت تم لعبه بالفعل؟.. كان الوقت الفعلي أقل بكثير من تلك الـ107 دقائق تقريباً.

ووفقاً لتلك البيانات، بلغ وقت اللعب الفعلي للكلاسيكو 56 دقيقة و20 ثانية، أو بمعنى آخر، تم لعب 52.7% فقط من زمن المباراة.

ومن بين 10 مباريات لُعبت في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، فقط ثلاث مباريات كان فيها معدل وقت اللعب الفعلي أقل من الكلاسيكو.

المباريات هي: رايو فاييكانو ضد ألافيس (49.9%)، أتلتيك بيلباو ضد خيتافي (49.8%)، وريال سوسييداد ضد إشبيلية (49.6%).

المباراة التي شهدت أكبر عدد من دقائق اللعب الفعلي كانت بين ريال مايوركا وليفانتي (1-1)، وبلغ وقت اللعب الفعلي في هذه المباراة 59 دقيقة و17 ثانية.

بينما المباراة التي سجلت أعلى نسبة من اللعب الفعّال كانت بين ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد (0-2)، بنسبة 60.5%.

Infographic titled Scores and time in play Matchday 10 from Opta displays a table for La Liga matches. Columns include teams like Mallorca vs Levante with score 1-1, referee Angel Otin, total time 55:01 and 55:14, percentages 59.5% and 57.1%. Similar rows for Real Betis vs Valencia score 0-2 referee Antonio Mateu Lahoz times 57:22 and 58:55 percentages 60.6%. Real Madrid vs Barcelona 2-1 Carlos del Cerro Grande 50:52 and 58:20 57.2%. Granada vs Real Oviedo 3-3 Alejandro Hernandez 61:05 and 55:41 55.3%. Athletic Club vs Getafe 0-1 Mario Melero Lopez 60:19 and 49:59 49.8%. Sevilla vs Osasuna 1-0 Vera Vega 57:08 and 48:31 48.1%.

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الليجا الكلاسيكو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
النصر

النصر

1 2
الاتحاد

الاتحاد

49

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق الاتحاد على النصر بنتيجة 2-1

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg