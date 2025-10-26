احتضن ملعب سانتياجو برنابيو مباراة الكلاسيكو يوم الأحد الماضي، والتي فاز بها ريال مدريد بنتيجة 2-1 على حساب برشلونة.

ووفقاً لبيانات شبكة "أوبتا"، استمرت المباراة لمدة 106 دقائق و52 ثانية إجمالاً، لكن كم كان منها وقت لعب فعلي؟ كم من الوقت تم لعبه بالفعل؟.. كان الوقت الفعلي أقل بكثير من تلك الـ107 دقائق تقريباً.

ووفقاً لتلك البيانات، بلغ وقت اللعب الفعلي للكلاسيكو 56 دقيقة و20 ثانية، أو بمعنى آخر، تم لعب 52.7% فقط من زمن المباراة.

ومن بين 10 مباريات لُعبت في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، فقط ثلاث مباريات كان فيها معدل وقت اللعب الفعلي أقل من الكلاسيكو.

المباريات هي: رايو فاييكانو ضد ألافيس (49.9%)، أتلتيك بيلباو ضد خيتافي (49.8%)، وريال سوسييداد ضد إشبيلية (49.6%).

المباراة التي شهدت أكبر عدد من دقائق اللعب الفعلي كانت بين ريال مايوركا وليفانتي (1-1)، وبلغ وقت اللعب الفعلي في هذه المباراة 59 دقيقة و17 ثانية.

بينما المباراة التي سجلت أعلى نسبة من اللعب الفعّال كانت بين ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد (0-2)، بنسبة 60.5%.