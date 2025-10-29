سبورت: مستقبل بينيا مرتبط بمصير تشيزني

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مستقبل الحارس إيناكي بينيا مع نادي برشلونة يعتمد بشكل كبير على موقف الحارس البولندي تشيزني من البقاء داخل الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يمتلك حاليًا جوان جارسيا كحارس أساسي للحاضر والمستقبل، إلى جانب تشيزني الذي يشغل مركز الحارس الثاني في الترتيب.

ومن المقرر أن يعود بينيا إلى صفوف برشلونة الصيف المقبل بعد انتهاء إعارته إلى إلتشي، غير أن فرص استمراره مع الفريق الأول تبدو ضئيلة في ظل بقاء تشيزني المرتبط بعقد حتى عام 2027.

وأضاف التقرير أن الاحتمال الأقرب هو بيع بينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا إذا قرر تشيزني الرحيل، وهو سيناريو غير مرجح في الوقت الحالي.