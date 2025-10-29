المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي وجهة محتملة.. تير شتيجن يفتح باب الرحيل عن برشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:14 ص 29/10/2025
تير شتيجن

تير شتيجن

فتح مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، الباب أمام الرحيل عن النادي الكتالوني وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وفي الوقت الحالي، يُعد شتيجن، قائد البارسا، أحد أبرز المرشحين للرحيل، خاصة بعد التعاقد مع خوان جارسيا وتجديد عقد فويتشيك تشيزني.

ولم يشارك شتيجن في أي مباراة هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال الصيف، وعند عودته، سيكون بعيدا عن خطط المدرب هانز فليك، وهو ما تسبب في أزمة قبل انطلاق الموسم، لتمسك الحارس الألماني بالاستمرار.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت أن موقف تير شتيجن تغير مؤخرا، وبات يرحب بالرحيل على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي.

ويرغب شتيجن في اللعب بشكل منتظم بعد عودته من الإصابة، للحفاظ على مكانه بالتشكيل الأساسي لمنتخب ألمانيا.

ووفقا لتقرير "آس"، فإن تشيلسي الإنجليزي يبدو الوجهة الأقرب للحارس صاحب الـ33 عاما في الوقت الحالي.

 

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

