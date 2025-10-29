فتح مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، الباب أمام الرحيل عن النادي الكتالوني وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وفي الوقت الحالي، يُعد شتيجن، قائد البارسا، أحد أبرز المرشحين للرحيل، خاصة بعد التعاقد مع خوان جارسيا وتجديد عقد فويتشيك تشيزني.

ولم يشارك شتيجن في أي مباراة هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال الصيف، وعند عودته، سيكون بعيدا عن خطط المدرب هانز فليك، وهو ما تسبب في أزمة قبل انطلاق الموسم، لتمسك الحارس الألماني بالاستمرار.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت أن موقف تير شتيجن تغير مؤخرا، وبات يرحب بالرحيل على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي.

ويرغب شتيجن في اللعب بشكل منتظم بعد عودته من الإصابة، للحفاظ على مكانه بالتشكيل الأساسي لمنتخب ألمانيا.

ووفقا لتقرير "آس"، فإن تشيلسي الإنجليزي يبدو الوجهة الأقرب للحارس صاحب الـ33 عاما في الوقت الحالي.