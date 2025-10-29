أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، موعد مباراتين في الجولة 19 من المسابقة بشكل مبكر، بسبب إقامة بطولة السوبر الإسباني.

وستقام مباريات كأس السوبر الإسباني في الفترة ما بين 7 يناير وحتى 11 من الشهر ذاته.

تحديد موعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 19

قررت رابطة "الليجا"، إقامة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الجولة 19 يوم 2 ديسمبر، بينما تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الجولة 19 يوم 3 ديسمبر.

ويأتي خوض الرباعي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو لمباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني بشكل مبكر، بسبب موعد إقامة السوبر الإسباني في يناير.

ويلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني، بينما يجمع نصف النهائي الآخر فريقي العاصمة مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في جدة بالمملكة العربية السعودية، والثانية على التوالي بعد نسخة الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن برشلونة هو حامل كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي الذي أقيم في جدة أيضاً، عندما انتصر على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (5-2).