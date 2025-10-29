المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بسبب السوبر الإسباني.. إقامة مباريات الجولة 19 من الليجا بشكل مبكر

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:29 م 29/10/2025
فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال مواجهة برشلون

ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، موعد مباراتين في الجولة 19 من المسابقة بشكل مبكر، بسبب إقامة بطولة السوبر الإسباني.

وستقام مباريات كأس السوبر الإسباني في الفترة ما بين 7 يناير وحتى 11 من الشهر ذاته.

تحديد موعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 19

قررت رابطة "الليجا"، إقامة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الجولة 19 يوم 2 ديسمبر، بينما تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الجولة 19 يوم 3 ديسمبر.

ويأتي خوض الرباعي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو لمباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني بشكل مبكر، بسبب موعد إقامة السوبر الإسباني في يناير.

ويلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني، بينما يجمع نصف النهائي الآخر فريقي العاصمة مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في جدة بالمملكة العربية السعودية، والثانية على التوالي بعد نسخة الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن برشلونة هو حامل كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي الذي أقيم في جدة أيضاً، عندما انتصر على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (5-2).

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الليجا أتلتيكو مدريد أتلتيك بلباو السوبر الإسباني

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

