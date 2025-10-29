سيدخل ريال مدريد أول مباراة له في الدوري الإسباني هذا الموسم دون الاستفادة من فترة الراحة التي توصي بها الفيفا (72 ساعة) بين المباريات الرسمية.

فريق تشابي ألونسو سيزور جيرونا يوم الأحد 30 نوفمبر الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا، ثم سيعود إلى المنافسة بعد 70 ساعة فقط، يوم الأربعاء 3 ديسمبر الساعة السابعة مساءً بتوقيت إسبانيا، على ملعب سان ماميس أمام أتلتيك بلباو.

ويأتي هذا التعديل بسبب إعادة هيكلة الجولة الـ19 من الدوري الإسباني نتيجة إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية، والتي سيشارك فيها ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

ولهذا السبب، سيتم تقديم مباريات الفرق الأربعة لتُقام يومي 2 و3 ديسمبر، حيث سيلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء الساعة 9:00 مساءً بتوقيت إسبانيا، بينما سيواجه أتلتيك بلباو ريال مدريد يوم الأربعاء الساعة 7:00 مساءً بتوقيت إسبانيا.

حتى الآن، كان ريال مدريد يتمتع دائمًا بحدٍّ أدنى من ثلاثة أيام راحة بين المباريات الرسمية، وهو شرط اعتبره النادي غير قابل للتفاوض.

كابوس الـ"72 ساعة" يعود لمطاردة ريال مدريد

وفي مارس 2024، كانت قناة ريال مدريد التلفزيونية حاسمة بعد حادثة مشابهة، حيث قالت بوضوح: "ريال مدريد لن يلعب مرة أخرى دون 72 ساعة من الراحة، ومن أجل ذلك سيسعى للحصول على حماية الفيفا".

وجاء ذلك التصريح بعد أن اضطر الفريق إلى زيارة فياريال بعد 66 ساعة فقط من خوضه ديربي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي.

وقد اعتبر النادي ما حدث "فضيحة من رابطة الدوري الإسباني"، وطالب علنًا بضرورة الالتزام بتوصيات الفيفا، التي تنصّ منذ مارس 2023 على ضرورة وجود حد أدنى قدره 72 ساعة بين المباريات من أجل حماية صحة اللاعبين.

طوال هذا الموسم، تم احترام ذلك الجدول الزمني، إلى أن أعلنت رابطة الدوري الإسباني الجدول الجديد لنهاية نوفمبر وبداية ديسمبر.

فمباراة ريال مدريد أمام جيرونا ثم زيارته لملعب سان ماميس ستجعل الفريق يحصل على راحة أقل من المتوقع، وهي وضعية تعيد فتح الجدل بين الالتزامات الزمنية للمسابقات وحماية صحة اللاعبين.