المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من فياريال إلى بلباو.. كابوس الـ"72 ساعة" يعود لمطاردة ريال مدريد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:36 م 29/10/2025
احتفال لاعبو ريال مدريد بعد الفوز في الكلاسيكو

ريال مدريد

سيدخل ريال مدريد أول مباراة له في الدوري الإسباني هذا الموسم دون الاستفادة من فترة الراحة التي توصي بها الفيفا (72 ساعة) بين المباريات الرسمية.

فريق تشابي ألونسو سيزور جيرونا يوم الأحد 30 نوفمبر الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا، ثم سيعود إلى المنافسة بعد 70 ساعة فقط، يوم الأربعاء 3 ديسمبر الساعة السابعة مساءً بتوقيت إسبانيا، على ملعب سان ماميس أمام أتلتيك بلباو.

ويأتي هذا التعديل بسبب إعادة هيكلة الجولة الـ19 من الدوري الإسباني نتيجة إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية، والتي سيشارك فيها ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

ولهذا السبب، سيتم تقديم مباريات الفرق الأربعة لتُقام يومي 2 و3 ديسمبر، حيث سيلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء الساعة 9:00 مساءً بتوقيت إسبانيا، بينما سيواجه أتلتيك بلباو ريال مدريد يوم الأربعاء الساعة 7:00 مساءً بتوقيت إسبانيا.

حتى الآن، كان ريال مدريد يتمتع دائمًا بحدٍّ أدنى من ثلاثة أيام راحة بين المباريات الرسمية، وهو شرط اعتبره النادي غير قابل للتفاوض.

كابوس الـ"72 ساعة" يعود لمطاردة ريال مدريد

وفي مارس 2024، كانت قناة ريال مدريد التلفزيونية حاسمة بعد حادثة مشابهة، حيث قالت بوضوح: "ريال مدريد لن يلعب مرة أخرى دون 72 ساعة من الراحة، ومن أجل ذلك سيسعى للحصول على حماية الفيفا".

وجاء ذلك التصريح بعد أن اضطر الفريق إلى زيارة فياريال بعد 66 ساعة فقط من خوضه ديربي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي.

وقد اعتبر النادي ما حدث "فضيحة من رابطة الدوري الإسباني"، وطالب علنًا بضرورة الالتزام بتوصيات الفيفا، التي تنصّ منذ مارس 2023 على ضرورة وجود حد أدنى قدره 72 ساعة بين المباريات من أجل حماية صحة اللاعبين.

طوال هذا الموسم، تم احترام ذلك الجدول الزمني، إلى أن أعلنت رابطة الدوري الإسباني الجدول الجديد لنهاية نوفمبر وبداية ديسمبر.

فمباراة ريال مدريد أمام جيرونا ثم زيارته لملعب سان ماميس ستجعل الفريق يحصل على راحة أقل من المتوقع، وهي وضعية تعيد فتح الجدل بين الالتزامات الزمنية للمسابقات وحماية صحة اللاعبين.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني الليجا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg