تحسن في حالة ليفاندوفسكي وخوان جارسيا وداني أولمو قبل مواجهة إلتشي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:09 م 29/10/2025
فريق برشلونة

برشلونة

تلقى هانز فليك مدرب برشلونة أنباء إيجابية قبل مواجهة إلتشي المقررة يوم الأحد المقبل على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن الجولة الحادية عشرة من الليجا، بعد عودة عدد من لاعبيه المصابين إلى التدريبات.

فقد أصبح روبرت ليفاندوفسكي جاهزًا للعودة للمباريات بعد تعافيه من تمزق عضلي تعرض له مع منتخب بولندا، وغاب بسببه عن آخر ثلاث مواجهات للفريق أمام جيرونا وأولمبياكوس وريال مدريد. ومن المنتظر أن يكون متاحًا أمام إلتشي، لكن من غير المرجح أن يبدأ اللقاء أساسيًا.

كما شهدت تدريبات الأربعاء مشاركة كل من داني أولمو وخوان غارسيا في العمل الميداني، ضمن برنامجهما التأهيلي، مع تحسن واضح في حالتيهما، لكن إدارة النادي والجهاز الفني يفضلان عدم التعجل في عودتهما.

ويأتي هذا القرار في ظل سجل أولمو الطويل مع الإصابات، وفي ظل تألق الحارس تشيزني مؤخرًا، خاصة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، حيث قدّم أداءً مميزًا. وبالنظر إلى أن غارسيا خضع لعملية جراحية، ومع اقتراب فترة التوقف الدولي بعد أسبوعين، يرى النادي أنه لا داعي للمخاطرة بعودة أي منهما قبل الأوان.

برشلونة الدوري الإسباني ليفاندوفسكي

