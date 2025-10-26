المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات

"أحيانًا تغلبني العاطفة".. فينيسيوس يعتذر عن رد فعله في الكلاسيكو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:30 م 29/10/2025
فينيسيوس

فينيسيوس

قدم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، اعتذارا رسمياً عن رد فعله في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وأثار البرازيلي فينيسيوس جونيور الجدل، خلال مباراة الكلاسيكو بين فريقه ريال مدريد، وغريمه التقليدي برشلونة.

وقرر تشابي ألونسو استبدال نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بمواطنه رودريجو في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وظهر فينيسيوس معترضًا على قرار استبداله، حيث غادر أرضية الملاعب، ورفض الجلوس على مقاعد البدلاء، متجهًا إلى غرف الملابس.

اعتذار فينيسيوس

أصدر النجم البرازيلي، بيانا رسميا، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتذر خلاله عن رد فعله خلال استبداله في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وقال فينيسيوس في بيانه: "اليوم أود أن أعتذر لجميع المدريديين عن ردة فعلي عند استبدالي في الكلاسيكو".

وأضاف: "وكما فعلت شخصيًا خلال تدريب اليوم، أود أيضًا أن أعتذر مجددًا لزملائي في الفريق، وللنادي، ولرئيسه".

وتابع: "أحيانًا تغلبني العاطفة بسبب رغبتي الدائمة في الفوز ومساعدة فريقي، إن طابعي التنافسي نابع من الحب الذي أشعر به تجاه هذا النادي وكل ما يمثله".

وأتم فينيسيوس بيان اعتذاره: "أعد بأن أواصل القتال في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو فينيسيوس

أخبار تهمك

