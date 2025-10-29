المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد رفض الاستئناف.. ريال مدريد يفقد لونين أمام فالنسيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:31 م 29/10/2025
لونين

أندري لونين

تأكدت عقوبة إيقاف أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، بعد طرده في مباراة الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة.

وتم طرد لونين خلال مشادة مع لاعبي برشلونة، بعد انتهاء المباراة بفوز ريال مدريد 2-1 يوم الأحد الماضي في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فقد كشف تقرير الحكم سيزار سوتو جرادو، أن لونين طُرد أثناء وجوده على مقاعد البدلاء "لمغادرته مقعده باتجاه مقعد الخصم، بسلوك عدواني، واضطرار زملائه إلى إبعاده".

وتقدم ريال مدريد باستئناف على طرد الحارس الأوكراني، إذ يعتقد أن قرار الحكم كان خاطئا.

لكن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفض استئناف ريال مدريد على عقوبة حارسه، وفقا لما أكدته صحيفة "آس" اليوم الأربعاء، وبالتالي سيتم إيقافه لمباراة واحدة.

هذا يعني أن لونين لن يكون متاحا للمشاركة في مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا الأسبوع المقبل في الدوري الإسباني، والتي ستُقام أيضا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

لا تُعتبر هذه ضربة موجعة حاليا، إذ أن لونين هو الحارس البديل في الفريق الملكي، ولكن في حال تعرض الحارس الأساسي تيبو كورتوا لإصابة قبل المباراة، فسيكون تشابي ألونسو، مدرب الملكي، في مأزق.

ريال مدريد الدوري الإسباني أندري لونين

