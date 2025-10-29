المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بيدري يتعرض لإصابة عضلية ويغيب عن تدريبات برشلونة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:50 م 29/10/2025
بيدري

بيدري

ذكرت إذاعة RAC1 أن لاعب وسط برشلونة بيدري تعرض لإصابة عضلية ستبعده مؤقتًا عن التدريبات الجماعية للفريق.

وترتبط الإصابة بالمجهود الكبير الذي بذله اللاعب خلال الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد، والذي انتهى بطرده بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، حيث بدا مرهقًا بدنيًا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ولم يحدد النادي الكتالوني بعد مدة غياب بيدري، إذ يخضع اللاعب للمراقبة الطبية بشكل يومي لتقييم حالته قبل اتخاذ قرار بشأن موعد عودته إلى الملاعب، إلا أن المصادر أشارت لغيابه لمدة قد تصل للشهر.

ويعد بيدري من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب هانز فليك هذا الموسم، ما يجعل إصابته صداعًا جديدًا لإدارة برشلونة في ظل الجدول المزدحم بالمباريات وصعوبة الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين.

ومن المنتظر أن يجري الفريق تعديلات على نظام التدوير خلال الفترة المقبلة لتعويض غيابه.

برشلونة الدوري الإسباني بيدري

