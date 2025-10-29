بيدري يتعرض لإصابة عضلية ويغيب عن تدريبات برشلونة

ذكرت إذاعة RAC1 أن لاعب وسط برشلونة بيدري تعرض لإصابة عضلية ستبعده مؤقتًا عن التدريبات الجماعية للفريق.

وترتبط الإصابة بالمجهود الكبير الذي بذله اللاعب خلال الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد، والذي انتهى بطرده بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، حيث بدا مرهقًا بدنيًا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ولم يحدد النادي الكتالوني بعد مدة غياب بيدري، إذ يخضع اللاعب للمراقبة الطبية بشكل يومي لتقييم حالته قبل اتخاذ قرار بشأن موعد عودته إلى الملاعب، إلا أن المصادر أشارت لغيابه لمدة قد تصل للشهر.

ويعد بيدري من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب هانز فليك هذا الموسم، ما يجعل إصابته صداعًا جديدًا لإدارة برشلونة في ظل الجدول المزدحم بالمباريات وصعوبة الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين.

ومن المنتظر أن يجري الفريق تعديلات على نظام التدوير خلال الفترة المقبلة لتعويض غيابه.