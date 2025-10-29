كشفت صحيفة ذا أثليتك أن المقربين من النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أكدوا أن تجاهله ذكر المدرب تشابي ألونسو في بيان الاعتذار الأخير لم يكن صدفة، بل جاء عن قصد.

ووفقًا للمصدر، يشعر فينيسيوس بالاستياء من المعاملة التي يتلقاها من ألونسو في الفترة الأخيرة، رغم حصوله مؤخرًا على دعم واضح من إدارة النادي بعد الأزمة التي مر بها.

وأضاف التقرير أن هذه الواقعة قد تفتح مرحلة جديدة من التوتر داخل الفريق، حيث سيتم تحليل كل تصرف وكل إشارة من فينيسيوس بدقة شديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة المتوترة بين اللاعب ومدربه.

