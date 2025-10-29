المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أثليتك: فينيسيوس تجاهل ذكر تشابي ألونسو في اعتذاره عن قصد!

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:31 م 29/10/2025
فينيسيوس وألونسو

فينيسيوس

كشفت صحيفة ذا أثليتك أن المقربين من النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أكدوا أن تجاهله ذكر المدرب تشابي ألونسو في بيان الاعتذار الأخير لم يكن صدفة، بل جاء عن قصد.

ووفقًا للمصدر، يشعر فينيسيوس بالاستياء من المعاملة التي يتلقاها من ألونسو في الفترة الأخيرة، رغم حصوله مؤخرًا على دعم واضح من إدارة النادي بعد الأزمة التي مر بها.

وأضاف التقرير أن هذه الواقعة قد تفتح مرحلة جديدة من التوتر داخل الفريق، حيث سيتم تحليل كل تصرف وكل إشارة من فينيسيوس بدقة شديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة المتوترة بين اللاعب ومدربه.

قدم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، اعتذارا رسمياً عن رد فعله في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة. مزيد من التفاصيل

ريال مدريد الدوري الإسباني فينيسيوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg